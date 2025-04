Otro revés en Gran Hermano 2025: un nuevo participante se quiso ir de casa

Gran Hermano 2025 ha sido una edición completamente diferente a las del resto. Tras cumplir 100 días al aire, ha habido tres expulsados y más de cuatro personas que se han querido ir por voluntad propia. Algo que nunca había sucedido en la casa.

Gran Hermano 2025: quiénes quedaron en placa positiva por decisión del público

Este precedente pareciera no cambiar por el momento. En las últimas horas, Santiago del Moro anunció que una hermanita estaba pensando en abandonar la casa: Katia “La Tana”, la mediática que reemplazó a Keila en la competencia.

La Tana ingresó este lunes a la casa más famosa del país.

¿Katia “La Tana” se va de la casa?

La posibilidad de su salida se presentó en el último programa de Gran Hermano. Ahí, Santi del Moro presentó algunos clips en donde Katia “La Tana” expresaba su disconformidad con la casa. “No me importa el trabajo, te juro. Me chu** un hue** (...) No me interesa, te juro que no tengo ganas de ir”, expresó la hermanita.

Debido a esta situación, el Big le propuso a Katia “La Tana” irse por la puerta giratoria. “Chicos, necesito un poquito de silencio. En los últimos días, vengo observando una situación que me preocupa mundo. Alguien de ustedes suele manifestar constantemente sus ganas de irse a la casa. No me gustaría que esto sucediera. Me refiero a Katia“, comenzó diciendo Gran Hermano.

“Entiendo que tus problemas tienen que ver con la dificultad para conciliar el sueño, lo has hablado conmigo varias veces y he aconsejado como optimizar estas horas de descanso. Yo quiero verte bien Katia, con ese anhelo de seguir sin tantas quejas. Sin embargo, no puedo retener a nadie en contra de su voluntad, por lo que me veo en la obligación de ofrecerte la puerta giratoria en este instante”, sentenció el Big.

Al principio, Katia decidió irse por la giratoria. Sin embargo, al ver que contaba con la opción de quedarse, la oriunda de La Matanza decidió quedarse en la casa. “El día que me vaya, me iré por la puerta grande Big (...) Me quedo”, aseveró.