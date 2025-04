Gran Hermano 2025: la reacción de los participantes al ataque de Santiago del Moro a Martina

Gran Hermano 2025 está lejos de ser una edición “tranquila”. Luego de la salida de Furia por voluntad propia, han pasado muchos acontecimientos en la casa, que van desde el regreso de Catalina Gorostidi hasta la llegada de París, la perrita.

“París es una perrita de raza galgo. Tiene entre 6 y 7 años y fue rescatada en marzo de 2022. Había sido abandonada en una vereda y estaba a punto de parir (...) Los vecinos la llevaron a una veterinara para hacerle varios estudios. Dos días más tardes, dio a luz y todos si cachorritos consiguieron un hogar. Pero Paris, debió pasar un tiempo en la veterinaria. Y por el maltrato recibido, perdió la visión de su ojo izquierdo (...) Con enorme alegría, le abro las puertas de mi casa para que le demos la bienvenida. París, muy buena vida en Gran Hermano”, relató el Big para presentar a la perrita.

Cada gala es una caja de sorpresas, donde nunca se sabe que va a pasar. Esto se reflejó en el último programa, cuando Santiago del Moro atacó a Martina tras la frustración de la hermanita de esperar si seguía en placa para el próximo domingo. “Martu, escuchame. Chicos, lo mío es una batalla perdida, ¡y si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara, de frente! Te escuché recién decir ‘me lo hace apropósito’. Yo, la escribana me entrega los sobres y los leo uno y uno. Es mi trabajo. No se enojen conmigo”, expresó el conductor con enojo.

La reacción de los hermanitos a la disputa de Santiago del Moro y Martina

El ataque del conductor a la hermanita generó suma sorpresa dentro de la casa. Mientras estaban cenando, Eugenia sentenció que Santiago del Moro se había tomado muy personal los dichos de Martina. “Yo he escuchado ‘me lo hacen apropósito. Se lo tomó personal”, sentenció la oriunda de Santiago del Estero. “Encima, entró directo a cagart* a pedos”, continuó diciendo Ulises.

Los hermanitos no fueron los únicos que hablaron sobre el tema. Minutos después de finalizar la gala, acusaron al conductor de no comportarse bien con la modelo tras comparar su actitud con otros exparticipantes como Furia.

“No pasó lo mismo, cuando Furia, en plena pelea con Manzana, se le paró de manos a Santiago... Ahí Del Moro, arrugó“, ”Santiago Del Moro últimamente le salta la chaveta rápida , tiene mecha corta se desubica", “Ay, que sensible del Moro... A Martina se le para de manos por una boludez y a Furia le besaba los pies cuando le gritaba en vivo #GranHermano”, destacaron algunos usuarios.