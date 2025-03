El desgarrador relato de Tamara Paganini sobre su experiencia en Gran Hermano: “Me rompió”

Gran Hermano es de los programas más exitosos de la televisión argentina contemporánea. A solo tres meses de haber iniciado la última edición, ha recaudado 33 millones de dólares por tanda de publicidad, lo que lo posiciona como el reality principal del país.

Ahora bien, más allá del éxito que cosecha y las oportunidades que ofrece, el programa también ha sido un espacio que da lugar a las críticas y odio por parte de algunos fanáticos. Una de las exparticipantes que ha experimentado este tipo de comentarios es Tamara Paganini, una de las protagonistas de la primera edición.

La dura historia de Tamara Paganini tras formar parte de Gran Hermano

La exparticipante revivió lo que padeció tras salir de la casa en el ciclo Secretos verdaderos (América) junto a Luis Ventura. Allí, confesó haber recibido mucho odio cada vez que salía a la calle. “En ese momento no había redes y todo el odio y la frustración de la gente que hoy te putea por redes, pasaba en vivo y en directo”, aseveró.

“La gente tomaba partido… y hoy en redes, a alguien no le gusta algo de vos y te defenestra. Hoy cambió mucho… nosotros lo sufríamos en carne propia. De arrancarnos los pelos, escupirnos, nos tocaban el culo y la gente se reía y lo festejaba. Hoy no es así”, siguió explicando sobre él detrás de las agresiones que padeció.

Tras padecer muchos ataques fuera de la casa, Tamara acudió a la Justicia para discutir de qué forma el reality la había afectado a nivel mental. “En el juicio que hice yo tuvieron que hacer una pericia psicológica para ver si a mí me había hecho daño Gran Hermano o yo ya venía dañada. El tema es que en cualquiera de las dos situaciones, por ejemplo yo, no tendría que haber entrado porque si estaba ‘rota’ no tendría que haber ido a un lugar que me expondría tanto y me traería tantas consecuencias. Y si me ‘rompió’ GH, también tiene la culpa", reconoció.

Para finalizar, Tamara Paganini reflexionó sobre la maldad que existiría en parte de la sociedad. "Cuando salí de GH conocí la maldad, con el tiempo fui entendiendo que es un programa de televisión y a ellos vos no les importás", sentenció ante Luis Ventura.