Gran Hermano 2025 ha sido una de las ediciones más polémicas de la competición. Con casi cuatro meses al aire, el programa ha pasado por nuevos ingresos, sanciones explosivas y tres expulsiones por incumplimiento de las reglas.

Entre las personas que abandonó la casa por decisión propia fue Furia, quien reconoció no conectar con la nueva edición. “No les voy a dar el porqué en general. No es nada malo. Tenía muchas intensiones de entrar, conocerlos y después jugar. Tengo una manera de jugar muy fulera y la casa no está a ese nivel. Estoy mucho tiempo aburrida”, destacó la entrenadora física.

Con esta salida, la producción debió buscar su reemplazo. Es por ello que Santiago del Moro anunció que otro exparticipante regresaría a la casa bajo la modalidad del Golden Ticket con una particularidad: sería el Big el encargado de decidir quien ingresaría.

Quién fue el exparticipante que regresó a la competencia

El estudio de Gran Hermano 2025 estaba revolucionada a más no poder. Ante la presencia de los analistas, Santiago del Moro anticipó el regreso de una participante sorpresa a la casa. “Me dijeron lo siguiente: según lo que piensa Gran Hermano, le faltó contar una parte de su historia”, expresó del Moro, generando más dudas.

Murió un exparticipante de Gran Hermano y la noticia conmovió a los televidentes.

Pasado unos minutos, los hermanitos tuvieron una edición del Congelados sorpresa. Al quedarse estáticos, se apagaron las luces de la casa, salvo las del pasillo. Allí, con la lluvia y una campera negra, ingresó Cata de Gran Hermano 2024. “Se caen las caretas”, expresó con emoción.

El ingresó generó suma sorpresa entre los hermanitos, quienes no creían que se trataba de la pediatra. “¿Hablaron de mi? Guao, no lo puedo creer. Estaba muy ansiosa“, decía la mediática con emoción ante la mirada de los participantes.

La reacción del público al regreso de Catalina

El público quedó con sentimientos encontrados. Mientras que unos apoyaron la decisión, otros apuntaron contra la decisión de Gran Hermano por dejar atrás a Rosina, quien fue la finalista en el Golden Ticket anterior. “Está claro que a cata si la meten por unos días”, “Cualquiera la vuelta de Cata, que le va a faltar contar si la gente ya la echo dos veces y encima no la voto para volver … Asco", “Dios que manera de arruinar esta edición. Pintaba espectacular y va en decadencia…“, destacaron múltiples usuarios.