El drama que vivió Jenifer con la familia de Ricardo Centurión tras ingresar a Gran Hermano 2025: “Me salieron a matar”

Jenifer Lauría fue una de las participantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano 2025 y con su paso por la casa más famosa del país se conoció más detalles de su vida privada, ya que fue expareja del exfutbolista Ricardo Centurión con quien tuvo una hija. Sin embargo, su relación fue muy problemática y ella misma contó el escandaloso vínculo que tienen.

Al ingresar a Gran Hermano, la familia del exfutbolista fue la primera en mostrar su descontento por la exposición de Jenifer. Asimismo, aprovecharon y hablaron de forma negativa de la famosa. Lo que sacó a la luz que no tienen una buena relación.

Después que salió del reality, ya que ingresó dos veces, Jenifer se confesó y contó la verdad de su relación con la familia de su ex y las acusaciones que hicieron sobre ella cuando ingresó a Gran Hermano. En ese entonces, se había filtrado un video de ella pegándole al exfutbolista en la calle.

Las familias de Centurión y Jenifer de Gran Hermano, en guerra

El relato de Jenifer de Gran Hermano 2025 sobre su conflictiva relación con la familia de Centurión

Jenifer habló con revista Pronto y contó la conflictiva relación que tiene con la familia de Ricardo Centurión. “La familia de mi ex tomó muy mal mi ingreso al reality. No les conté nada y se enteraron el mismo día que entré a la casa. Al padre de mi hija no le había comentado nada porque no quería que se filtre. No hablé con él ni con nadie”, reveló la famosa.

“En mi primera salida de la casa, me comuniqué con él, obvio, y no me dijo nada malo. Es más, en Año Nuevo lo vi porque mi nena lo iba a pasar con él y me la trajo después de las 12. Lo vi, lo saludé y la mejor”, comentó Jenifer sobre Centurión.

El parto de Jenifer Lauría y Ricardo Centurión.

Luego, la ex Gran Hermano aseguró: “Con él no pasa nada, pero sé que cuando estuve adentro de la casa, su familia me salió a matar y a decir un montón de cosas“.

Así está hoy Emma, la hija de Ricardo Centurión y Jenifer Lauría, a sus 3 años.

“No me interesa ni opinar del tema. El protagonista de todo es el padre de mi hija y él no me dijo absolutamente nada. No salió a matarme porque sabe lo que fui como mujer y lo que soy como mamá y como persona. Eso me deja tranquila y lo que digan los demás, no me interesa. Para mí son puro cotillón”, expresó sin filtros Jenifer.

Asimismo, la famosa fue tajante con su relación y comentó: “No tengo y nunca lo tuve ni me interesa tenerlo. Es la familia de mi hija, pero no la mía. De mi parte, está todo bien. Los respeto, pero no voy a salir a hablar de ellos como ellos lo hacen conmigo. Somos diferentes”.