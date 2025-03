La nueva edición de Gran Hermano ha dejado a varios desconcertados y perdidos. Con los participantes eliminados por segunda vez, los expulsados y la nueva camada de concursantes, ya no hay croquis que alcance para entender las reglas. Y ahora, con la campaña abierta por dos Golden Ticket, la confusión crece aún más.

¿De qué estamos hablando? De dos oportunidades de regreso al juego, que permiten a cualquiera de los 32 exjugadores volver a la casa más famosa. Esto incluye a Luca Figurelli, el hermanito expulsado, por el que se está buscando un reemplazo.

El joven entró a Gran Hermano y su jefa se enteró mientras veía su presentación.

Como sea, la aparición de Luca como opción para votar generó revuelo en las redes y mucha confusión debido a lo lejos que la producción está llevando los límites del reglamento. Aunque, vale recordar, cosas más extrañas han sucedido en el pasado en este formato que, este año, no termina de convencer.

“¿Qué hace Luca entrando en su reemplazo por ser expulsado?”; “No entiendo por qué Luca hace campaña para entrar por el Golden Ticket sabiendo que está expulsado y por eso hicieron el Golden Ticket”; “O sea, ¿Luca fue expulsado y habilitaron el Golden Ticket para que su reemplazo sea Luca? Esto ya es cualquiera”, fueron algunos de los comentarios en X (ExTwitter).

Tras esta oportunidad del programa, Furia no perdió el tiempo y se anotó para ingresar. Sin embargo, se rumorea que podría ser la ganadora de la nueva edición: “A esta hora te digo que Furia es la ganadora de este Gran Hermano. ¿Por qué? Porque Del Moro y la producción le había prometido a esta chica que iba a ganar el reality del año pasado, y no lo ganó. ¿Por qué? Porque se mandó algunas. Entra a participar con los Golden Tickets”, reveló el periodista Nacho Rodríguez.

Furia quedó eliminada de GH. Foto: web.

Y añadió: “Esta piba tuvo que volver y pedir disculpas a la producción y les mandó carta documento a todos los medios para que no se hable de ella y, al final, mamita tuviste que volver a Gran Hermano porque no te quedó de otra porque no facturabas sola”.