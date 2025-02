Nueva sanción de Gran Hermano 2025: un nuevo hermanito fue expulsado de la competencia

Gran Hermano 2025 pasará un carnaval a flor de piel. Tras más de dos meses de aislamiento, Santiago del Moro anunció la competencia por el auto 0 kilómetros para el próximo 4 de marzo. “El próximo cuatro de marzo es la competencia por el 0 kilómetro. No es este martes, es el otro", confirmó el conductor.

Ahora bien, pese a las emociones por el carro 0 kilómetros, El Big tomó una decisión sorpresiva que generó tensión en la casa: un nuevo hermanito fue expulsado por hablar de información de afuera.

Por qué expulsaron a un hermanito de la casa

La situación se dio a conocer al comienzo del programa, cuando Santiago del Moro presentó el sobre negro de la expulsión. “Esto cambió absolutamente todo porque hay expulsión... Hay expulsión”, sentenció el conductor.

Seguidamente, del Moro confirmó que Luca sería el tercer expulsado de la competencia tras revelarles a Martina y a Lourdes que el grupo conformado por Santiago, Luz y Luciana es el más fuerte de la casa. “Si yo hubiese sido un chupamedi** y lo haría por estrategia, desde el primer día que puse pie en la puerta giratoria para entrar, yo no me hubiese pegado a ustedes, sino a ellos”, aseveró el hermanito con suma molestia.

Los dichos de Luca generaron indignación en el público, quiénes recalcaron que ya los hermanitos conocían sobre la fuerza del grupo de Tato. “No dijo nada grave, un simple comentario. Que esté en placa de acá en adelante, solucionado el problemita", “No dijo NADA, todos saben eso adentro de la casa...”, “Si dijo todo con eso FUERA”, destacaron algunos usuarios.

Así fue la expulsión de Luca de Gran Hermano 2025

El Big le solicitó a los hermanitos que se sentaran en el living. Allí, les hizo saber la expulsión. “Por favor. En el día de hoy ha sucedido un episodio realmente grave, y el hecho adquiere una gran gravedad, porque no es la primera vez que sucede”, comenzó diciendo el Gran Hermano.

“Mi obligación es que nunca el juego se vea empañado por desobediencias que atenta contra el espíritu de esta competencia. No fue el primero, no saben cómo no me gustaría referirme a esto, pero las circunstancias me obligan (...) Todos saben que brindar información de afuera es una falla muy grande. Más de una vez les he advertido a más de uno de ustedes sobre esta conducta. Tuve que aplicar sanciones muy severas por estas indisciplinas. Y quiero dirigirme en particular a Luca. Te llamé varias veces la atención por este motivo y hace unas horas tuviste una discusión dejaste entrever información sensible del exterior (...) Y quiero decirte nuevamente que serás sancionado, y no me es grato informarte, que ahora mismo debes abandonar mi casa. Estás fuera del juego y quedaste expulsado", sentenció el Big.

El hecho generó suma impresión entre los hermanitos, sobre todo entre Martina y Sandra, quiénes quebraron en llanto. “Rompela de nuevo (...) Te queremos mucho (...) Vamos luquita”, decían los hermanitos mientras Luca se iba por la puerta giratoria.