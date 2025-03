Gran Hermano 2025: la drástica noticia que recibió Juan Pablo que generó polémica

En uno de los momentos más intensos de Gran Hermano, el participante Juan Pablo de Vigili se enfrentó a una situación inesperada al recibir un video de su ex pareja, Silvana, durante el segmento “Congelados”. La joven, que se encontraba en Paraguay, no solo expresó su sorpresa por lo ocurrido, sino que también aprovechó para criticar el comportamiento de Juan Pablo dentro de la casa.

Juan Pablo es el líder de Gran Hermano: qué beneficios tuvo y cómo serán las nominaciones (Captura de pantalla)

El mensaje comenzó con un tono firme y claro: “Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más”, dijo Silvana, claramente molesta. “Parece que te olvidaste de todo lo que hablamos antes de entrar. No quería exponerme, pero lo hiciste. Sé que no fue adrede, que la casa te hace olvidar, pero parece que eso es lo que pasó”, añadió, dando a entender que la relación entre ambos ya había llegado a su fin.

Y agregó: “Está todo igual, hablamos cuando salgas. Te deseo un buen juego y... ¡fuera ese bigote! No soy yo, es la gente, te cuento lo que dicen. Beso”.

Con este panorama, la joven dio a entender que su relación había terminado. Incluso, lanzó un terrible descargo en redes sociales. Sin embargo, Juan Pablo aún no tenía esa confirmación hasta ahora, cuando Santi del Moro le comunicó la noticia.

La noticia que afectó a Juan Pablo de Gran Hermano 2025

El correntino se enteró de la noticia con Santiago del Moro, quien ingresó por segunda vez a la casa para entregarle unas frases a los hermanitos. Cuando llegó el turno de Juan Pablo, el conductor le presentó dos palabras claves: “orgullosos” y “soltero”.

“Las palabras tuyas son muy importantes porque creo que era lo que vos estabas esperando. Te escriben tus hermanos, tus papás y tu cuñado. Toda tu familia. Hay dos. Voy a empezar por la segunda que es orgullosos”, sostuvo Santiago del Moro.

La situación generó sumo revuelo en redes sociales, quienes consideraron que fue una buena decisión por parte de la familia. “La familia de Devi le mando la palabra SOLTERO y un lado mío se ríe, pero otro lado siente mucha lástima por él, estoy algo así“, ”por fin destruyeron a esa paraguaya que le dañó el corazón a Juan Pablo, ya sabe que es soltero“, destacaron algunos fanáticos.

El descargo de la exnovia de Juan Pablo de Gran Hermano 2025

Desde otro aspecto, tras múltiples críticas, Silvana sintió la necesidad de aclarar su postura públicamente. A través de sus redes sociales, se tomó un momento para responder a los comentarios y desmentir varias de las especulaciones que habían circulado sobre su mensaje y su relación con Juan Pablo.

“Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality. Antes de que él entrara a GH, decidimos terminar nuestra relación. Fue una decisión tomada con respeto y madurez”, afirmó.

El descargo de la exnovia de Juan Pablo de GH 2025.

Además, la joven explicó que había solicitado de manera explícita que no se la mencionara en el programa, aunque entendía el contexto del show. “Habíamos hablado y llegado a un acuerdo, confiando en que las cosas se manejarían de forma clara. Sin embargo, estoy siendo falta de respeto por todos lados, y eso no es justo”, expresó.

La joven concluyó su mensaje agradeciendo a quienes la habían apoyado desde el respeto y pidió que se dejaran de difundir rumores falsos sobre su relación con Juan Pablo. Expresó su deseo de que la situación se manejara con más claridad y sin malentendidos.