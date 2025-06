El impresionante antes y después de Camilota de Cuestión de Peso tras someterse a un tratamiento estético

La vida de Camila Deniz, más conocida como Camilota, dio un giro radical desde su ingreso a Cuestión de Peso. Con una actitud transparente y emotiva, la influencer fue mostrando cada avance en sus redes sociales: desde su transformación corporal hasta un reciente cambio en su sonrisa que la tiene más feliz que nunca.

En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con un anuncio especial. “Les quiero contar algo, pero no sé cómo decirlo… les quiero regalar una sonrisa”, dijo con una emoción genuina. Camila compartió que le sacaron los brackets y mostró el resultado del tratamiento de ortodoncia con imágenes del antes y el después. “Estoy feliz, estoy emocionada”, confesó mientras mostraba su nueva sonrisa desde todos los ángulos.

La nueva sonrisa de Camilota.

El tremendo cambio de Camilota tras su entrada a Cuestión de Peso

Sin embargo, este no es el único logro que celebra. Camila viene documentando su paso por Cuestión de Peso, donde ya bajó más de 30 kilos. En febrero, publicó una foto comparativa de su antes y después con un mensaje que conmovió a todos: “Mi cuerpo cambió gracias al programa, mi vida y mi salud cambiaron para bien. No fue fácil, pero si te lo proponés, sí se puede”.

Camilota comparte fotos en las redes.

Más allá de lo estético, su paso por el reality fue clave para detectar un problema que arrastraba desde la infancia: una hipoacusia moderada a severa que nunca había sido diagnosticada. “Me costaba escuchar y no lo sabía”, contó. Gracias a una audiometría dentro del tratamiento, se descubrió la pérdida auditiva, consecuencia de múltiples otitis no tratadas, y hoy usa audífonos especiales.

Camilota confesó que se hizo un nuevo tratamiento.

Camila no oculta su historia. Siempre habló con sinceridad de sus orígenes humildes, de lo difícil que fue atravesar una infancia con pocas herramientas médicas y de cómo, ahora, puede acceder a una atención que le cambia la vida.