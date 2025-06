Se filtró que una ex participante tuvo un íntimo encuentro con Juan Pablo De Vigili tras la final de Gran hermano 2025

El detrás de escena de Gran Hermano continúa dando de qué hablar y alimentando la expectativa de los fanáticos. En esta ocasión, fue Gastón Trezeguet quien llamó la atención al revelar una situación que no pasó desapercibida: según contó, dos exjugadores abandonaron juntos el estudio de Telefe tras la gran final del reality, avivando así los rumores de un posible romance entre ellos.

La información sorprendió al público, que ya venía especulando sobre un acercamiento entre ambos durante el programa.

El escándalo estalló en Se Picó, el streaming de República Z, cuando Gastón Trezeguet lanzó una picante revelación que sorprendió a todos.

Sin filtros, aseguró que Sabrina Cortez se habría adelantado al resto y logrado conquistar a Juan Pablo De Vigili, ambos ex participantes de Gran Hermano. La noticia sacudió a los fanáticos del reality, que ya venían notando cierta química entre ellos durante el programa.

En medio del revuelo, el periodista soltó una bomba que no pasó desapercibida. Haciendo referencia al vínculo entre Sabrina y Juan Pablo De Vigili, expresó con tono filoso: “Todas muertas con Devi, no va que Sabrina va, hace entrega y se lo gana”, insinuando que la ex participante habría tenido un encuentro íntimo con el uruguayo.

Por su parte, Romina Uhrig recordó que Sabrina ya había manifestado su interés por él, mientras que Gastón continuó con su relato: “Ella sabía que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sacó lo siguiente”. Y cerró entre risas: “Pasame el número, se lo choriceó, se lo ganó”.

En medio de los crecientes rumores que la vinculan sentimentalmente con Juan Pablo De Vigili, Sabrina Cortez decidió romper el silencio y hablar con total sinceridad. En diálogo con Ciudad Magazine, fue contundente: “Estoy soltera, charlamos en la fiesta, tenemos la mejor, pero no me fui con él”.

Aunque no ocultó su atracción, la modelo reconoció que De Vigili siempre le pareció “un pibe fachero, interesante y con algo especial”. Sin embargo, fue clara al marcar sus límites: “Con ser lindo no basta. Tiene que haber conexión, piel, que te guste el humor y que el interés sea de los dos lados”.

Sobre su situación actual en el plano emocional, Sabrina se mostró reflexiva y prudente: “Hoy no sé si estoy lista para darle ese lugar a alguien. Pero conocerlo, claro que me encantaría. Solo que engancharme con un pibe que me puede hacer mier..., no sé si es lo mejor para mí”.