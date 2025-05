Chiara de Gran Hermano 2025 reaccionó a la posibilidad de volver con Giuliano: “Otra cosa”

Gran Hermano 2025 pasó por una de las eliminaciones más sorpresivas de su edición. Chiara, una de las participantes más picantes de la casa, fue la última eliminada tras un mano a mano con Luz.

Su personalidad en la casa fue una de las cuestiones más memorables para los fanáticos. Sobre todo su “triángulo amoroso” con Giuliano y Jenifer, que dio pie a lo que sería su alias en la competencia: “La Cobra”.

“Yo no estoy para este circo Chiara (...) Esto es lo que justo quise esquivar, así que gracias por confirmarme que siempre tuve razón”, le espetó el hermanito en una de sus múltiples peleas con Chiara en la casa.

¿Chiara regresaría con Giuliano de Gran Hermano 2025?

Cuando Giuliano se fue de la casa, inició directamente una relación con Jenifer, que duraría pocos meses. Esto dio pie a que el hermanito revelara si volvería a tener algún tipo de vínculo con Chiara.

“Esta la respondo hablando. No, no estaría de vuelta, no cometería ese error con Chiara. Me gustaría tener un vínculo más sano con ella que chongear. Ahí estuvo el error y hubiésemos seguido jugando juntos en la casa, que éramos súper fuertes”, expresó el hermanito en sus historias de Instagram.

Tras conocer sus dichos, Chiara le respondió de forma tajante a través de LAM: “Primero, de estar de nuevo, nunca estuve con él (...) nos dimos un beso y hubo muy buena relación, pero estar es otra cosa (...) todo lo mejor con él, pero no estaría, no es el tipo de hombre. En la casa es una realidad paralela”.

Gran Hermano 2025: ¿Relación íntima entre Giuliano, Chiara y Jenifer?

Finalmente, respecto a tener un posible trío de Giuliano y Jenifer, Chiara reveló su postura con cierta vergüenza: “Creo que ahora se separaron (...) pero en un momento flasheamos. Yo nunca hice un trío y me lo propusieron”, reveló la hija de Mancuso, provocando la risa de los panelistas.