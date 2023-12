Quién es Carla De Stefano, la participante de Gran Hermano que superó el cáncer y conoció a su amor por una aplicación

Gran Hermano 2024 arrancó con todo y los cupos de la casa están a pocos minutos de ser completados.

Quien entró y se llevó la simpatía por parte de los usuarios de las redes sociales fue Carla De Stefano, una mujer oriunda de Villa Adelina que contó su dura historia de vida.

“Me dijeron que cómo me iba a meter en una casa estar encerrada con cuatro hijos y el trabajo, pero acá estoy”, adelantó De Stefano, y contó: “Hace un tiempo me detectaron microcalcificaciones en una mama y un mes antes de que me la tengan que sacar conocí a Huguito por Tinder”.

Con lágrimas en los ojos, Carla dio detalles de su romántico noviazgo: “En un mes me enamoré un montón. Cuando me desperté de la mastectomía, lo tenía a él haciéndome mimitos en la frente y dándome compañía. Lo conocí en el peor momento, ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”.

Oriunda de Villa Adelina, es abogada pero no ejerce. Foto: Twitter

Después del duro momento, Carla Di Stefano contó que se reinventó: “Aunque soy abogada, no ejerzo y hoy trabajo como comerciante. Empecé a vender con mi hija de 17 años, que me ayuda, y soy una vendedora particular porque además de vender, te bailo”.

“Mi hija me dijo que me anote, que ella se ocupaba de todo. Yo creo que mi grado de hiperactividad, mi simpatía y mi extroversión juegan a favor. Voy a disfrutar mucho del trayecto sin pensar en la meta”, declaró la nueva ingresante a Gran Hermano sobre lo que podría ser su paso por el reality.