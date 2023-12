Carla de Gran Hermano 2024 fulminó a Manzana con sus comentarios: “Duerme todo el día, morfa, no hace un c...”

Carla y Big Apple son dos participantes de la edición de Gran Hermano 2024. Cada uno pertenece a un grupo diferente dentro de la casa más famosa, Chula, madre de cuatro hijos pertenece al grupo de las “furiosas”, mientras que Manzana, cantante de RKT, pertenece al grupo de los varones.

De diferentes maneras, los participantes marcaron su papel dentro de la casa de Gran Hermano 2024. Carla es una de las más grande, con mayor noción de convivencia, y con una personalidad más extrovertida y cómica. En cambio, Manzana es más callado, pero simpático y gracioso.

Así es la casa de Big Apple

En una charla con Agostina, Catalina, “Furia”, Carla se refirió a Big Apple y dijo: “yo no digo que sea malo porque parece inofensivo, pero es un ser humano que tiene 25 años, que para hablar 10 palabras tiene que pensar 8 minutos, que para cerrar un concepto usa 250.000 palabras y recién ahí entendes lo que quiere decir”.

Además, se refirió a que cuando le pedís que piense algo rápido se queda colgado y agregó: “a mi la gente que mira un punto perdido en el infinito, me saca, no te mira a los ojos, no hay un ida y vuelta”.

Ella se refirió que es un ente y argumentó: “no hace un carajo, duerme todo el día, morfa, no me hace reír, solo dice que tiene 10 canciones y no se sabe ni una entera”. Terminó la charla muy eufórica y riéndose con sus compañeras y al grito de “dale, boluda”.

Quiénes son los nominados en Gran Hermano 2024

La tercera semana de Gran Hermano 2024 terminó con una placa de siete participantes, teniendo en cuenta que al líder, Martín Ku se le quitó el beneficio de la salvación por no respetar las reglas del juego. En placa están: Catalina, “Furia”, Williams, Sabrina, Lisandro, Carla y Florencia.