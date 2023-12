El llamativo gesto de Big Apple de Gran Hermano 2024 con otro participante que se volvió viral en Twitter

Desde que comenzó Gran Hermano 2024, el público fanático del reality está muy pendiente de todo lo que pasa en la casa y comparten los videos, sus experiencias y opiniones sobre lo que hacen los 21 participantes que están en juego. Uno de los más queridos es Manzana o Big Apple, el joven oriundo de Tucumán y cantante de RKT.

No hay dudas de que, al ingresar, su presencia llamó la atención y los seguidores del participante no se pierden nada de lo que hace. En las redes sociales circulan muchas imágenes de Manzana convertidas en memes por sus ocurrencias dentro de la casa.

El video de Manzana, Big Apple de Gran Hermano 2024 que causó furor en las redes sociales

En las últimas horas, Big Apple se volvió viral por el divertido gesto que hizo con Williams y todos comenzaron a comentar. Manzana se acomoda en el sillón del living para dormir, por lo que se ubica en posición fetal con un almohadón.

Pero al no sentirse cómodo, busca a Williams que estaba al lado de él y lo acerca, tirándolo del brazo dos veces hasta lograr acomodar el almohadón y poderse dormir en el hombro de su compañero. Lo que llama la atención y genera risas es que “El paisa” no realiza ninguna reacción y deja que le muevan.

El video comenzó a circular en X (antes Twitter) con distintas frases como memes que generaron risas entre los usuarios. Es uno de los personajes que más genera contenido en las redes sociales.

Manzana, Big Apple de Gran Hermano 2024 habló de la salud mental

En una íntima charla con sus compañeros, el participante se sinceró y contó cómo fue para él enfrentar la fama cuando lanzó su primera canción. “Imagínate yo, gordito, ¿me entendés? La gente ya de ahí me tomaba de punto. Me empezaba a quebrar, y trataba de entender por qué la gente es así de mala. Después que volví de Ibiza no me sentía feliz. Sí, estaba de fiesta y qué sé yo, pero no me sentía feliz. Ahí me di cuenta de que me sentía vacío”, reveló.

Luego contó que consultó a un profesional de la salud mental para lograr canalizar sus sentimientos e inseguridades. “Lograba abrirme y contarle lo mal que yo me sentía, ahí yo hice el click en mi cabeza: o ser feliz yo mismo de vuelta, o hundirme en eso”, expresó.