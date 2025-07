Flavio Mendoza rompió el silencio tras el grave accidente que sufrió en una función: “Estoy con muchas inyecciones”

Flavio Mendoza es uno de los bailarines y acróbatas más importantes del país. El artista lleva a cabo su gran espectáculo Abre tus Alas en el Circo del Ánima. El viernes en la noche sufrió un dramático accidente desde las alturas que generó preocupación en todos.

Abre tus Alas, la nueva obra de Flavio Mendoza en el Circo del Ánima (Prensa Circo del Ánima).

El acróbata, que estaba realizando un truco, perdió el equilibrio, se golpeó contra una estructura de luces y se cayó sobre el escenario desde la altura, generando conmoción entre los espectadores.

Luego, el artista fue trasladado a la clínica Zabala, donde le realizaron estudios para descartar lesiones en la columna tras el terrible golpe que sufrió desde las alturas.

Flavio Mendoza sufrió una dura caída durante una función de su circo y debió ser internado

Flavio Mendoza reapareció tras su accidente y contó cómo está de salud

El sábado en la tarde, el artista reapareció en sus redes sociales y contó cómo se encuentra de salud tras el accidente en plena función.

“¡Hola! ¿Cómo están? Yo acá, reportándome porque sé que todo el mundo estuvo muy preocupado por el accidente que tuve anoche. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios", contó el bailarín.

Luego, Flavio habló de las funciones de la obra y reveló que no se suspenden, pero que tendrá algunas restricciones físicas: "Sigue todo igual y yo voy a estar, y perdónenme si hay algunas cositas que no puedo llegar a hacer porque estoy bastante duro".

Asimismo, el artista reafirmó su compromiso con el show que viene siendo un éxito, por el que no suspenderá las funciones. “No puedo faltar a este exitazo. No soy un inconsciente. Sé que si hay algo que no puedo hacer, no lo hago para no arriesgarme”, expresó Flavio Mendoza.

Por último, en el video que grabó tras llegar a su casa después de la clínica, el artista agradeció el cariño recibido: “Quiero agradecer muchísimo. Estamos haciendo un exitazo. A mí la gente me mueve y me hace sentir bien, así que los espero hoy en el circo”, concluyó.