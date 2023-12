La novia de Big Apple de Gran Hermano 2024 habló del difícil momento que vivió cuando comenzó su relación con él: “Me costó mucho”

Desde que comenzó Gran Hermano 2024, los participantes del reality están dejando todo en el juego para lograr ganarse el cariño del público y lograr avanzar en el programa. Uno de los integrantes que se llevó toda la atención ni bien ingresó fue Manzana o Big Apple.

Hace unos días, el participante se sinceró con sus compañeros y contó cómo fue para el atravesar la fama, ya que es cantante de RKT, debido a que su aspecto físico era lo primero que criticaban de él.

A pesar de que tenía comentarios positivos, en ese entonces él se centraba en los malos, esa situación llevó a que consultara a un psiquiatra porque se “vacío” más allá de que tenía todo.

En su relato Manzana nombró a su novia Luciana Macías, quien estuvo con él en todo momento ayudando a superar la situación. Ahora fue la pareja del participante la que habló en X (antes Twitter) sobre la historia de Manzana.

Qué dijo Luciana Macías, la novia de Manzana de Gran Hermano 2024

La influencer subió un hilo en la red social, explicando lo que vivió cuando comenzó a salir con él. “Cuando lo conocí a Fede me di cuenta de la maldad de la gente, me costó mucho poder entender como una persona detrás de un celular te puede transmitir tanto odio con mensajes o comentarios innecesarios que, aunque no parezca te puede afectar muchísimo”.

El descargo de Luciana Macías, la novia de Big Apple de Gran Hermano 2024 Foto: captura

“Me acuerdo la primera vez que subió una foto conmigo, yo estaba sentada al lado de él y me pidió por favor que no lea los comentarios, porque sabía lo mucho me podía afectar, yo espere llegar a mi casa para leer uno por uno los comentarios y me sentí tan mal”, agregó.

Luego, agregó: “Hasta el día de hoy me cuesta entender como hay gente así y trato de no leerlos, pero a veces es inevitable. No transmitan su odio por una red, aunque no lo crean un comentario puede afectar muchísimo. Tomen conciencia del daño que pueden causar”.

La pareja se muestra muy enamorada en redes. Foto: Instagram

Por último, reflexionó: “Y espero de corazón que esa gente pueda sanar y pueda ser feliz para que no tenga necesidad de transmitir su odio por una red social”.