La foto que confirma la salida romántica de Thiago Medina con una ex Gran Hermano tras su separación de Daniela Celis

Thiago Medina saltó a la fama tras participar de Gran Hermano en su edición 2022-23, allí conoció a Daniela Celis con quien vivió un intenso romance, tuvieron a las gemelas Laia y Aimé y se separaron tras más de dos años juntos. El influencer habría apostado nuevamente al amor.

A pesar de que la relación entre los exs Gran Hermano terminó, ambos llevan un buen vínculo por las gemelas. En un stream, Daniela contó el verdadero motivo de su separación, lo que generó polémica.

“Nosotros nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto, él fue sincero conmigo. Me dijo: ‘Yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero engañarte, pero si no tenemos sexo, prefiero separarme y estar con otras personas’“, contó Daniela sobre el motivo de su separación de Thiago.

El descargo de Thiago Medina después que Daniela Celis revelara el motivo de su separación

Por su parte, el influencer dio su versión de los hechos: “Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas. Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita. Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau".

Cada uno siguió con su vida, y este fin de semana, el ahora cantante fue visto con una exparticipante de Gran Hermano en una cena romántica.

Thiago Medina con una ex Gran Hermano tras separarse de Daniela Celis

Según publicó la cuenta de LAM, Thiago estaba cenando con Belén Etchart, finalista de la edición de Gran Hermano 2015. En la foto que publicaron se ve al influencer sonriendo a su acompañante, con su nuevo look platinado.

Thiago Medina en una cena con una ex Gran Hermano

Mientras que Belén Etchart está de espaldas. La foto generó todo tipo de reacción, ya que muchos especulan sobre una posible nueva pareja.

“¡Cómo me hacía reír Belén en GH! Se ve que a Thiago le gustan mayores", “Muy fondo de olla”, “Qué le viste, Daniela”, “Está perfecto”, “¡¡Bien ahí, Thiago!!! A seguir la vida. Sos joven", “Si es verdad, qué estómago Belén Etchart”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X al ver la foto.