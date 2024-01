Jey Mammon disparó contra Nazarena Vélez y sus dichos: “Si sigue hablando, voy a...”

Jey Mammon es un humorista, cantante y presentador de televisión de 47 años, que durante la mayor parte del 2023 estuvo ausente en al ámbito artístico. Teniendo en cuenta que fue acusado por Lucas Benvenuto por abuso sexual cuando él era menor.

A finales de diciembre, Jey Mammon se reencontró con el teatro y con su público, y en enero de 2024, en una entrevista con Socios del Espectáculo, habló sobre cómo es su vida ahora y su regreso artístico. Además, se refirió a las personas que lo apoyaron y a los que no durante la acusación que recibió.

Jey Mammon en Carlos Paz. (La Voz) Foto: Yanina Florencia Aguirre

Una de sus grandes amigas dentro del mundo del espectáculo era Nazarena Vélez y habló sobre cómo vivió, que su amiga no lo apoyará durante las graves acusaciones que recibió, y que lo haya destruido públicamente. Comenzó el discurso contra Nazarena y dijo: “Ella, mi gran amiga, no me mandó un mensaje para preguntarme. Agarró y salió en la televisión”.

Nazarena Vélez y Jey Mammon

También habló sobre la situación legal que está atravesando con Nazarena, a quien le hizo un llamado de mediación y ella no se presentó. Jey explicó: “El llamado fue porque mis abogados me comentaron que lo que dijo había sido muy grave. Yo ni siquiera lo pude ver. Yo a ella la quise muchísimo. Ahora sé que ella dijo que no sabía qué iba a hacer si me cruzaba, yo la saludaría”.

Nazarena Vélez y Jey Mammon.

La amenaza de Jey Mammon contra Nazarena Vélez

Durante el programa le mencionaron algunos de los comentarios que Nazarena hizo contra él, y Jey respondió: “Es gravísimo que haya dicho que soy un pederasta, hay elementos suficientes como para que se den cuenta de que no soy un pedófilo ni un pederasta. Lo de Nazarena es inconcebible y si yo decidí no hacerle el juicio penal es por algo, pero sí ella sigue hablando. Me está invitando a que cuando vuelva en marzo hable con mis abogados”.

Finalizó diciendo: “Yo no soy nada de eso y lo sabemos, pero ella insiste en poner ese concepto de mí y se va a tener que atener las consecuencias, no tiene que ser gratis que alguien diga cualquier cosa. Nos vamos a cruzar en la Justicia. Ella no sabe lo que va a hacer, yo sí. Cuando me la cruce no solo la voy a saludar, también le voy a explicar con quién dejó a sus hijos y en qué momento. Me duele mucho”.