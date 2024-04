El picante cruce entre María Eugenia Ritó y Nazarena Vélez: “Me trataste de ...”

Desde que María Eugenia Ritó volvió a aparecer en los medios de comunicación, la exvedette y modelo se presentó en varios programas para hablar de diferentes situaciones de su vida y decir lo que piensa de otros famosos, es conocida por su carácter y sinceridad. La famosa estuve en LAM y tuvo un fuerte intercambio con Nazarena Vélez.

María Eugenia Ritó no se calló nada y opinó abiertamente lo que piensa de la panelista, ya que en el pasado trabajaron juntas, no tuvieron buena relación, y no volvieron a hacer la paces.

Esta vez, fue Ángel de Brito quien mandó al frente a las dos. “Antes del programa estaban discutiendo Ritó y Nazarena. Escuché una pequeña discusión, en el que se decían ‘porque me hiciste esto, porque no me seguís en Instagram...’”, comentó el conductor del programa.

El fuerte ida y vuelta entre Nazarena Vélez y María Eugenia Ritó Foto: captura video

El picante enfrentamiento entre Nazarena Vélez y María Eugenia Ritó

A lo que Nazarena Vélez agregó: “Es que estuvimos tomando algo y como no almorcé bien, me pegó fuerte”. María Eugenia Ritó explicó que pasó: “No, no nos excusemos. En una época, en la pandemia, compartimos un vivo de Instagram y nos fue muy bien. Ahí nos seguíamos, pero después pasó algo, unos comentarios en LAM y nos dejamos de seguir”.

María Eugenia Ritó apuntó contra Nazarena Vélez Foto: Google

Nazarena le respondió: “Vamos a aclararle a la gente que vos le mandaste un mensaje cho*o a Ángel, tratándome de gato y de mala mina. Entonces te dejé de seguir”.

“Cuando trabajábamos juntas, vos tenías mala onda con todas...”, añadió Ritó. A lo que Nazarena le contestó: “No, vos te colgaste Ritó, si le mandaste un mensaje a Ángel es porque te estás colgando de una historia de la que estábamos hablando nosotros”.

“Yo no me colgué de nada. Tengo el mismo derecho a opinar como vos y se respeta”, le dijo María Eugenia, mientras que la panelista agregó: “Eso es cuando sos angelita”.

“No, no tengo por qué ser angelita. Soy la Ritó. Pero igual creo que estamos llegando a buen puerto”, comentó la exvedette.

María Eugenia Ritó apuntó contra Nazarena Vélez

“No, cómo te voy a querer ver muerta. Estás loca. Me parecés una gran mina. Ocupaste un lugar increíble y lo tenés que volver a ocupar. Sos la Ritó, relajate, no tenés que demostrar nada. Yo siento que en algún momento, en algún punto, tenés un humor antiguo. Un humor que es cho*o. Eso de tratar a otra mujer de pu*a, de que llegó a un lugar porque se acostó con alguien, es antiguo. Es de los 2000 Ritó. Decir que la otra se enfiestaba es antiguo”, expresó Nazarena.

“Me pasaron cosas horribles en mi vida y me hago cargo. Pero qué es eso de que para opinar hay que ser angelita. Yo soy la Ritó... Y ahora, me empezás a seguir”, cerró María Eugenia Ritó para terminar con la discusión que lleva varios años y se siguieron en las redes sociales como pacto a esta nueva etapa.