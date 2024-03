María Eugenia Ritó confesó que estuvo con Pablo Echarri y dio detalles: “No saben cómo besa”

María Eugenia Ritó volvió a la carga con una de sus polémicas declaraciones. Estuvo invitada en Intrusos y, fiel a su estilo, hizo revelaciones inesperadas. Ésta vez contó que compartió una noche de amor con el reconocido actor, Pablo Echarri.

Picante e insdiscreto, Guido Zaffora le preguntó a María Eugenia Ritó sobre su pasado amoroso: “¿Saliste con famosos que no sepamos?”. La ex vedette sin pruritos contó: “Una vez salí con un famoso, pero yo no era famosa en ese momento”.

María Eugenia Ritó. Foto: Instagram

Enigmática, la Ritó siguió: “Está vivo, es un actor, sale con una actriz pero en ese momento no salía con ella”, agregó. Hasta que por fin y sin que nadie se lo pidiera, lo nombró: “Pablo Echarri”.

El actor comenzó la cuarta temporada de "Art" y es productor.

Entre sonrisas pícaras, la ex modelo, sin tapujos, agregó detalles del momento exacto en que concretó con el actor: “Fue cuando tuvo un impasse con Natalia Oreiro. No saben cómo besa y la tiene re linda”. Según confesó lo conoció en un boliche: “Fue cuando yo estaba en La Diosa”, declaró.

María Eugenia Ritó y su noche de amor con Pablo Echarri

Según contó Ritó, ella estaba en el boliche cuando un amigo le dijo: “‘Pablo se va a ir, yo te voy a llevar a esa dirección’ se había peleado con la Oreiro”, explicó la exvedette. Al final, detalló: “Le dije ‘sí, vamos’ y estábamos con una amiga también, divino la pasamos, nos intercambiamos. Los besos de Echarri, de novela y el de abajo también es de novela”.´

Pablo Echarri y Natalia Oreiro fueron novios durante seis años tras conocerse mientras compartían una tira diaria. Luego, el actor oficializó su relación con Nancy Duplaá, con quien tuvo dos hijos: Morena y Julián; y la uruguaya con el músico Ricardo Mollo, con quien son padres de Merlín Atahualpa.