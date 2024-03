La delicada situación económica de Silvia Süller: Guido reveló cómo hace para llegar a fin de mes

En la Argentina, la inflación no da tregua. En los últimos meses son muchas las familias que padecen una situación económica agobiante donde la plata no alcanza. La mediática Silvia Süller no está exenta. No tiene trabajo en la TV y, según contó su hermano Guido, “se las rebusca para llegar a fin de mes”.

En Intrusos por América, Guido Süller reveló: “Se adecuó a esta nueva vida. Está jubilada, vive de la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Y eso también, ¿viste lo del cafecito? Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos y es como plata”.

Guido Süller habló en "A la tarde" sobre la pelea con sus hermanos. (Foto: captura de pantalla)

El ex mediático y comandante de abordo, devenido en conductor de Patria y Familia (por el streaming de Luzu TV) aseguró que no tiene vínculo con Silvia, aunque sí con su sobrina Marilyn.

Silvia Suller (Web)

“Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Te amigás y tiene esa cosa de posesión y de querer abrazarte... Es con ella 24 horas, o guerra o muerte directamente”, explicó el mediático.

Guido Süller ahora es conductor de un programa

A principios de mes se supo que Guido Süller se sumaba al canal de streaming Luzu TV. En su cuenta de Instagram, con más de 220.000 seguidores, publicó un video en el que contó: “Acá estoy firmando contrato para trabajar en Luzu TV. No saben lo que significa esto para mí”.

Fiel a su estilo, Guido agregó: “Siempre me he sentido usado por la TV. Como la única opción que tenían los programas para mejorar su rating era llamarme y tener que desangrarme en cámara para lograrlo. Y después... Chau”. De esta forma develó algo que siempre se intuyó: los programas de chimentos de tv abierta no le ofrecían contratos de trabajo dignos a pesar de su histrionismo y la gran cantidad de polémicas y conversaciones que generaba.