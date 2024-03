La emoción de Guido Süller al firmar contrato en su nuevo proyecto laboral: “Acá siento que se me respeta”

Guido Süller es uno de los personajes más mediáticos del entretenimiento nacional. El famoso que logró armar su carrera en la televisión y radio con su carisma, humor y personalidad vuelve a ser noticia por el nuevo proyecto laboral que encabeza, lo que le va a permitir estar en el ojo público y ser estrella otra vez.

Eso está relacionado con la nueva grilla que presentaron los canales de streaming para este año. Por su parte fue Luzu Tv, el canal de Nico Occhiato, el que sorprendió con la inesperada incorporación del arquitecto y famoso.

Guido formará parte del programa Patria y Familia, que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Sus compañeros de streaming son Fede Popgold, Lucas Spadafora, Camila Mayan y Anita Espósito, la hermana de Lali.

La felicidad de Guido Süller por su nuevo trabajo Foto: gentileza tn

El mensaje de Guido Süller en su nuevo trabajo en streaming

El famoso se mostró muy feliz por la noticia de volver a trabajar en los medios y agradeció a la productora por el lugar que le dieron en estas nuevas plataformas. Por medio de su perfil de Instagram expresó unas palabras sobre su presente con fotos del momento en el que firma el contrato con Luzu Tv.

“Acá estoy firmando contrato para trabajar en Luzu Tv. No saben lo que significa esto para mí”, comenzó su publicación el hermano de Silvia Süller. Luego apuntó contra la televisión: “Siempre me he sentido usado por la tv. Como la única opción que tenían los programas para mejorar su rating”.

Guido Süller se sumó a la programación de Luzu Tv Foto: captura

“Era llamarme y tener que desangrarme en cámara para lograrlo. Y después... Chau. Acá siento que es diferente, que se me respeta, que no me están usando. Que nadie me exige nada, solo que sea yo y que esté cómodo. Que me divierta. Voy a estar en Patria y Familia de 15 a 17 hs. Y mientras escribo esto, me emociono. Gracias”, expresó feliz frente a su nuevo proyecto laboral.