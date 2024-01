El contundente mensaje de More Rial después de que se conociera su situación económica.

En los últimos días, la vida de More Rial ha estado marcada por una serie de desafíos personales que han capturado la atención del público. La situación, que su abogado, Alejandro Cipolla, ha dado a conocer señala una difícil realidad económica que la joven enfrenta en estos momentos, ya que no tendría donde vivir.

El distanciamiento entre More y su padre, Jorge Rial, ha sido un elemento central en esta historia. Según se ha dado a conocer, la ayuda económica que anteriormente recibía la mediática se ha detenido, generando una situación de vulnerabilidad económica para ella y su pequeño hijo. Esta situación se ha agravado al punto de que More se encuentra sin vivienda estable, recurriendo a alquilar habitaciones por día para asegurar un techo para ella y su hijo.

More y Jorge Rial protagonizaron una fuerte pelea el año pasado. Foto: instagram

Ante esta realidad desafiante, el abogado de More Rial ha expresado su preocupación en redes sociales, calificando la situación como “intolerable”. En sus declaraciones, se enfatiza el hecho de que la familia de More parece hacer caso omiso de la difícil situación, especialmente teniendo en cuenta la presencia de un menor de edad involucrado.

More Rial Foto: Instagram

More Rial y un mensaje contundente en Instagram

More, por su parte, no ha permanecido en silencio frente a las adversidades. En sus propias declaraciones, ha compartido la lucha que enfrenta para asegurar el bienestar de su hijo, destacando la dificultad de hacerlo sin el apoyo familiar y sintiéndose sola en este camino. La hija de Jorge Rial también estaría pensando en llevar a la Justicia a su madre adoptiva, Silvia D’Auro.

More Rial publicó este mensaje en las historias de Instagram. Foto: Instagram

En las últimas horas, More Rial lanzó un mensaje polémico que dejó a sus seguidores reflexionando y con la duda sobre si estaría dirigido para alguien. “Ojalá no les toque conocer mi lado malo porque yo soy capaz de hundir el barco sabiendo que me voy a ahogar también”, publicó la hija de Rial en sus historias. Este enigmático mensaje ha generado especulaciones sobre la profundidad de sus emociones y la complejidad de la situación que enfrenta.