La dramática situación de Morena Rial: se quedó en la calle y no tendría donde vivir

El año 2024 no ha comenzado de la mejor manera para Morena Rial, la hija de Jorge Rial. En una situación que ha sorprendido a muchos, se reveló en las últimas horas que More se encuentra sin vivienda y enfrentando un futuro incierto. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de su abogado, Alejandro Cipolla, quien compartió detalles sobre la situación actual de la joven mediática.

Según Cipolla, Morena Rial está atravesando una situación “intolerable” al encontrarse sin un hogar propio, alquilando habitaciones por día. El abogado no dudó en expresar su preocupación por la situación de la hija de Jorge Rial, especialmente teniendo en cuenta la presencia de un menor en su vida, como lo es su hijo.

Morena Rial no tendría donde vivir. Foto: Instagram

Lo que agrega un elemento adicional de complejidad a esta situación es la postura de su padre. Según los informes, el conductor ha decidido no proporcionarle dinero a su hija, expresando su deseo de que Morena salga a trabajar y se sustente por sí misma, como cualquier otra persona. Un tema que fue muy discutido durante el 2023 y que desencadenó una fuerte pelea mediática entre padre e hija.

El posteo de More Rial y de su abogado. Foto: Instagram

El trabajo de More Rial que no fue

A finales de noviembre, Luis Ventura reveló las dificultades económicas continuas que enfrentaba Morena Rial, especialmente después del traumático robo que sufrió en su residencia en Córdoba. La situación se complicó aún más cuando le cerraron su cuenta de Instagram, que utilizaba para su trabajo como influencer. A pesar de enfrentar estos desafíos, contó con el apoyo de su padre, Jorge Rial, quien incluso le consiguió un trabajo que ella anhelaba, aunque eventualmente optó por renunciar.

La joven tuvo la oportunidad de trabajar como fotógrafa. Sin embargo, a pesar de la oportunidad ofrecida, Morena tomó la decisión de renunciar, generando incertidumbre sobre los motivos detrás de esta elección.

Morena Rial habría conseguido trabajo como fotógrafa, pero habría renunciado, según Luis Ventura. Foto: Gentileza Instagram.

“Ella quería ser fotógrafa y le ofrecí que fuera a la revista Paparazzi. Después le ofrecí el departamento de fotografía del Diario Crónica, donde estaba mi hermano Carlos. ‘Andá que él te va a formar’, le dije. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron… Ya es un tema que me escapa”, explicó Ventura sobre la situación de More.