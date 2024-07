Rusherking reveló cómo comenzó su romance con Ángela Torres: “Me gustó”

Rusherking y Ángela Torres son una de las parejas más destacadas en el rubro musical. Tras sumos rumores sobre su vínculo, los cantantes decidieron confirmar su relación en mayo de este año.

“Estamos bien, en pareja, de novios. Estamos juntos. Tenemos un compromiso el uno con el otro. Es un gran compañero”, destacó la protagonista de la obra de teatro Rent en el programa Agárrate Catalina.

Ahora bien, luego de confirmar su relación, los cantantes han decidido tener un romance bajo perfil. Sin embargo, a gusto de sus fanáticos, el cantante urbano decidió revelar cómo inició su romance.

Cómo fueron los inicios de Rusherking y Ángela Torres

El intérprete de “Además de mí” dio algunos detalles de su relación en el programa que conduce Florencia Bertotti en radio Vale 97.5. Ahí, destacó que era amigo de Torres desde hacía dos años, cuando ambos tenían pareja.

“Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento”, explicó el joven de 24 años.

Seguidamente, recordó que cuando ambos se separaron de sus respectivas parejas (en el caso del cantante de la China Suárez), se fueron a Nueva York de vacaciones y ahí empezó la magia.

“Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos. Nos fuimos a Nueva York (...) Ahí arranca”, confesó el cantante sobre cómo su viaje a Nueva York cambió el vínculo con Torres.

Cuando Rusherking se enamoró de Ángela Torres

Respecto a cuándo sintió su primera conexión con Torres, Rusherking sentenció que fue en un show de su tío. A raíz de ese momento, le gustó y comenzó a buscar la manera de conquistarla, algo que fue sumamente complicado.

“Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije mirá vos, Angelita. Me gustó (...) Pero ella no me daba bola, al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor”, destacó el oriundo de Santiago del Estero.

¿Rusherking y Ángela Torres están en crisis?

Desde otro punto, la pareja comenzó a generar dudas sobre su relación. Ante la situación, Torres aclaró los rumores con un móvil de Socios del Espectáculo.

“Todo lo que viene del lado amoroso con él, me hace muy feliz y estoy muy bien. Yo me río mucho porque también crecí un poco con esto. Entonces, estoy realmente muy acostumbrada y me parece que siempre el foco de lo importante tiene que estar en lo que pasa en lo personal”, aseguró Torres, calmando los rumores.