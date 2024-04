Ángela Torres y Rusherking, desde la cama y cantando una canción de amor

Ángela Torres es una cantante y actriz argentina de 25 años, que comenzó a trabajar desde niña en la actuación, teniendo en cuenta que viene de una familia de artistas. Con el paso de los años, se dio cuenta de que quería dedicarse a la música y en 2016 se lanzó como solista.

En cuanto a Rusherking es un cantante y rapero argentino de 23 años, que comenzó en el mundo de la música a través de batallas de freestyle, y más tarde comenzó a lanzar música como cantante solista. Su salto a la fama se da durante la pandemia y la unión del grupo “Los del espacio”.

Rusherking y su ascenso a la fama

Desde finales de 2023 comenzaron los rumores de romance entre Rusherking y Ángela Torres, ya que comenzaron a mostrarse juntos reiteradamente. De todas maneras, ellos no confirmaron nada, ni una relación, ni simplemente amistad.

Lo cierto es que suben fotos, videos, historias y posteos en TikTok juntos, y en esta oportunidad, sorprendieron con una historia de Instagram que ilusionó a los fans. Gossipeame hizo eco del video y escribió en su perfil: “Rusher y Ángela desde la cama… Nos quieren decir que no solo son amigos”.

¿Rusherking y Ángela Torres más que amigos? Foto: Instagram

Además, los cantantes grabaron una canción juntos para el canal de Ángela, “Mitad”, y mostraron su conexión en el video. En este caso, Rusher y Ángela estaban acostados en la cama y Rusher comenzó a cantar “Perfect” de Ed Sheeran, pero en español.

“Éramos niños buscando amor”, y Ángela le consultó: “¿Por qué en español?”, y él le contestó entonando: “Porque es mi versión”. Luego, Ángela la siguió con la versión en inglés: “I will not give you up this time”. Finalmente, comenzaron a jugar con sus voces.

El nuevo proyecto de Ángela Torres

Ángela Torres formará parte de la obra de teatro “Rent, el musical” en el teatro Ópera, la cual se estrena en el mes de mayo. A través de Instagram lo contó y escribió: “Elenco soñado, nos la pasamos llorando todos los ensayos dejando el corazón, contar esta historia es muy especial. Los quiero mucho, esto no podría ser mejor”.