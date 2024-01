Ángela Torres reveló qué cosas le suben la temperatura: “Me hoteo”

Ángela Torres es una actriz y cantante argentina de 25 años, es sobrina de Diego Torres e hija de Gloria Carrá. Es decir, era inevitable que no saliera artista. Ella participó de varias tiras juveniles mega exitosas en Argentina, y en 2015 se lanzó como cantante solista y desde entonces, trabaja muy duro dentro del mundo de la música.

A través de las plataformas digitales se evidencia el crecimiento musical y de popularidad de Ángela. Actualmente, posee 2.7 millones de seguidores en Instagram, más de 42 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y más de cuatro millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify.

Ángela Torres la rompe en plataformas digitales y redes sociales. Foto: @angelatorres

En esta oportunidad, Ángela estrenó su nuevo sencillo “Fiebre” y ya posee más de 900.000 visualizaciones en YouTube. Es una canción muy hot, en la que la cantante habla sobre cómo le sube la presión frente a diferentes situaciones.

Con motivo del estreno de “Fiebre”, Ángela realizó una entrevista con Fifty One Music y habló sobre las cosas de otra persona que le hacen subir la temperatura y le generan fiebre. La artista comenzó: “Si me haces reír yo me hoteo, la personalidad y si sos empático”.

Ángela Torres habló sobre que cosas de una persona le suben la temperatura. Foto: Instagram/@angela

Luego agregó sinceramente: “si veo que tenes alguna pasión, es decir, si estás enfocado en algo dentro de algún ámbito. Si te veo en la tuya”. Además, le consultaron si alguna vez le tocó salir con alguien que solo se la bancaba de la boca para afuera y respondió: “Obvio, me re pasó. Nunca más”. Y aclaró que para que una persona la sorprenda tiene que haber comunicación.

¿Quién fue el último novio de Ángela Torres?

La última pareja pública que se conoció de Ángela Torres fue el músico Franco Rizzaro, tienen dos colaboraciones juntos: “Amor del weno” y “No soy yo”. La relación comenzó a finales de 2021 y estuvieron juntos hasta mediados de 2022. En 2023 se dieron una segunda oportunidad, pero a fin de dicho año concluyeron el vínculo.