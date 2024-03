Mirtha Legrand expuso a Ángela Torres y su romance con Rusherking: “No la quememos”

Mirtha Legrand puso entre la espada y la pared a Ángela Torres en su programa “Almorzando con Mirtha Legrand”. Entre sus dichos, le consultó a la cantante sobre su posible situación sentimental con Rusherking.

“¿Con quién estás saliendo? A mí me tienes que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le preguntó la diva de los almuerzos a la artista. Tras hacerle la consulta, Ángela Torres se mostró un poco incómoda y entre risas le destacó que podría comentarle si se iban a tomar un té. Sin embargo, la Chiqui no lo dejó pasar y nombró a Rusherking.

Qué dijo Ángela Torres sobre su relación con Rusherking

De acuerdo con la artista, todo los rumores surgieron cuando ambos sacaron la canción “Mitad”, una balada romántica que tuvo a Nueva York como sede del videclip. A partir de ese momento, admitió que ambos se querían mucho.

“Sacamos una canción muy linda de amor, muy linda, que grabamos un videoclip en Nueva York. Se llama Mitad , es ahí una balada (...) Nos queremos mucho (sobre Rusherking)”, explicó Ángela Torres sobre su canción con el cantante y su sentimiento hacia él.

Ahora bien, pese a los dichos de Torres, Mirtha Legrand no se quedó con eso y le volvió a consultar si son más que amigos. En ese momento, la artista confesó que quiere que las cosas fluyan respecto a ese tópico.

“Nos queremos mucho, nos queremos mucho pero ¿No la quememos no? Para mí no hay que decir las cosas antes de tiempo”, destacó la actriz sobre la posibilidad de un noviazgo con Rusherking.

Finalmente, con esa frase, Legrand quedó un poco confundida sobre el vínculo. Sin embargo, Catherine Fulop ayudó a la cantante de 25 años al destacar que no es un “si ni un no” la relación con el ex de la China Suárez.