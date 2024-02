Flor Álvarez, la cantante viral que colaboró con Rusherking, recibió un inesperado mensaje de María Becerra

Flor Álvarez es una cantante argentina de 20 años, que comenzó a ganar reconocimiento a través de covers que realizaba en Instagram y TikTok, y por cantar en el transporte público. Mientras tanto, ella comenzó a lanzar sus temas como solista y pronto ganó apoyo de colegas y cariño de un gran público.

Actualmente, la popularidad de Flor aumentó y ya posee 1.7 millones de seguidores en su perfil de Instagram, 2.6 millones de seguidores en TikTok, más de 19 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, y 3.1 millones de oyentes mensuales en su cuenta de Spotify. Además, grabó canciones con Fer Vázquez, BM y Rusherking.

Flor Álvarez, la cantante emergente que ya es un éxito. Foto: Instagram

En esta oportunidad, Flor Álvarez tuvo una entrevista con Los 40 principales y frente a la pregunta de sí ya había hablado con María Becerra, una cantante muy importante para ella, ya que siempre le realizaba covers de sus canciones. La cantante emergente respondió: “Yo sé que esto quiere saberlo todo el mundo. Hablé con Mari”.

“Yo venía en un auto con una amiga y su pareja, y me llega un mensaje de María Becerra. Grité y no abrí el mensaje por tres cuadras. Me decían: ‘y qué te dijo’, y yo: ‘no lo puedo abrir’”, comentó Flor sobre su emoción al recibir un mensaje de la Nena de Argentina.

Luego, comentó que decía el mensaje: “Me dijo que le encantaba mi voz, que tenía una luz y que ella esperaba que la vida y la música nos cruce, que estaba muy contenta de que haya empezado cantando sus canciones, y que ahora pueda hacer las mías”, frente a esto, Flor le respondió que la ama.

“Corazón”, el último éxito de Flor Álvarez y BM

El 8 de febrero, Flor Álvarez realizó una colaboración con el cantante de RKT, BM. Juntos lanzaron “Corazón”, y a dos semanas, la canción ya posee más de 2.9 millones de visualizaciones en YouTube y le permiten a Flor posicionarse en la industria musical.