Los verdaderos motivos por lo que Rusherking aún no lanzó su álbum: ¿cuándo sale?

Rusherking es un cantante y rapero argentino de 23 años, quien comenzó su carrera musical en 2018, pero saltó a la fama internacional en 2021 con el remix de su sencillo, “Además de Mí” junto a Tiago PZK, María Becerra, Duki, Khea y Lit Killah. Una de las canciones que mayor repercusión tomó gracias a la colaboración de artistas estrellas.

Desde entonces es uno de los cantantes más populares de la escena urbana argentina. Actualmente, posee más de 1.100 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y más de 11.7 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify.

Rusherking, uno de los cantantes del momento en Argentina. Foto: web

Lo cierto es que Rusherking tiene canciones muy exitosas, pero aún no lanzó un álbum de estudio, solo tiene un EP del 2020, “Lado B”. De todas maneras, se presentó en “La Casa de Streaming”, Rumis y contó detalles inéditos de su primer disco.

Rusherking está a punto de estrenar su primer álbum de estudio. Foto: Rusherking

El álbum debut de Rusherking se llamará, Intensidad, y el artista comentó: “ya lo tengo grabado y terminado. Está todo hecho y no lo saque todavía”. Además, aclaró los motivos por los cuales aún no fue lanzado y que no tiene que ver con la discográfica, dijo: “estoy esperando el momento”.

Rusherking se tatuó el nombre de su primer álbum, "Intensidad". Foto: Twitter

“Estamos en verano y el álbum tiene otros géneros, no tanto reggaeton y cumbia” y por eso está esperando que termine esta estación del año para lanzarlo. Dentro del disco habrá géneros variados y él adelantó algunos: R&B, rap, baladas y un bolero, y dijo: “hay de todo un poquito”.

Rusherking presentará su álbum con géneros variados.

Por último, tras la consulta de Lizardo Ponce sobre una fecha estimada del lanzamiento de Intensidad, Rusherking no quiso dar una fecha exacta, pero adelantó que será dentro de tres o cuatro meses, es decir, entre abril y mayo.

Rusherking habló sobre Flor Álvarez y la canción, “Con vos”

Rusherking lanzó, “Con Vos” junto a la cantante emergente, Flor Álvarez, y en Rumis contó como fue colaborar con ella. El rapero dijo: “es increíble, tiene una voz increíble. Tiene una historia de vida muy shockeante, me interpeló por todos lados y quería sacar una canción con ella hace mucho”. Además, mencionó que se la nota muy inocente, ya que recién está comenzando en la industria y aún no está “contaminada”.