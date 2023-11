¿Palito para la China Suárez? El fuerte descargo de Rusherking: “No quieran ser famosos haciendo música”

La China Suárez y Rusherking fueron una de las parejas más mediáticas del último tiempo. A pesar de haber terminado su relación hace varios meses, hasta hoy en día dan de qué hablar. Ambos artistas compartieron un intenso y fugaz romance que, incluso, llegó a quedar registrado en una colaboración musical.

Sin dudas, Rusherking es uno de los nuevos referentes del género urbano argentino. Por su parte, la China Suárez decidió meterse de lleno en su faceta como cantante. En los últimos meses ha lanzado varios temas, tanto en solitario como junto a colegas como Ecko y Rodrigo Tapari.

En las últimas horas, la actriz generó polémica con un nuevo adelanto de una canción. Lo que causó revuelo fue la letra explícita del sencillo que lanzará próximamente. “Era mentira cuando decías que era perfecta... Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestro lugar...”, dice la artista en el fragmento que compartió.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a armar teorías acerca de que podría estar dedicada a su ex pareja, ya que le dedicó una canción titulada “Perfecta”. Aunque a través de sus historias de Instagram la intérprete se encargó de desmentir estos rumores.

“La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”, comentó la famosa.

“Lamento que quizás coincida con el momento que está pasando otra persona. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado. Por otro lado, hay una agenda que se programa para los estrenos de las canciones, se carga en las plataformas con días de anticipación”, agregó.

El llamativo descargo de Rusherking, ¿palito para la China Suárez o coincidencia?

Mientras la China Suárez continúa su carrera musical, Rusherking compartió una llamativa reflexión en su cuenta de Twitter (ahora X) acerca de su visión de la música. Lo cual podría tratarse de una simple coincidencia o una indirecta para su ex pareja.

“Le tengo mucho respeto al arte de componer canciones y a la música en general. Siempre uno tiene que instruirse para saber usar sus herramientas, para MI ahí está la diferencia entre el artista que perdura en el tiempo y el artista que lo hace por moda y para ser famoso”, escribió el artista.

Luego, continuó con el extenso descargo: “Banco muchísimo a las personas que se motivan y trabajan todos los días para romperla en la música, esa disciplina es clave. No se confundan. No quieran ser “famosos” haciendo música. Porque eso no pasa. Gracias a Dios la gente valora la esencia y lo transparente…”

A continuación aclaró que solamente es su punto de vista, aunque también resaltó que se toma muy en serio su trabajo, especialmente la parte de componer letras. “Después están los que llegan al estudio, cruzan los brazos y esperan que los demás hagan todo el trabajo”, señaló ¿tirándole un palito a su ex novia?

Por último remarcó: “No es por que uno sea más inteligente que el otro. Es porque uno ama lo que hace y el otro quiere el videito grabando en el estudio”.