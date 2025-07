La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sacudió al mundo del espectáculo este martes, después de que ambos publicaran un comunicado conjunto en redes confirmando el fin de su relación. La noticia sorprendió especialmente porque, hasta hace muy poco, la actriz hablaba con naturalidad y afecto sobre su pareja durante la avant-première de Rocky, la obra que protagoniza Vázquez en la avenida Corrientes.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años juntos.

En aquella entrevista con VisionShow, Accardi se mostró cercana y orgullosa del trabajo de Nico, destacando el esfuerzo detrás del proyecto y su acompañamiento durante todo el proceso. “Fue un trabajo muy intenso”, señalaba entonces, sin dejar entrever señales de crisis. La pareja, que se había mostrado unida en sus últimas apariciones, parecía atravesar una etapa de estabilidad.

Con la confirmación oficial, aquella nota queda como el último testimonio público de Gimena refiriéndose a su vínculo con Vázquez. Según informaron, la decisión fue tomada en buenos términos y sin conflicto mediático, aunque el anuncio dejó una estela de sorpresa entre colegas y seguidores.

El comunicado de Nico Vázquez, que también compartió Gimena Accardi.

Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Mientras el comunicado oficial de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi hablaba de una separación “con amor, respeto y sin conflictos”, Yanina Latorre sumó una versión mucho más picante al tema. En su programa, la panelista aseguró que uno de los dos podría haberse enamorado de otra persona, y que ese sería el verdadero motivo detrás del final de la relación.

Según contó, la semana pasada ya había recibido información sobre la ruptura, aunque la pareja aún no la había hecho pública. “Me llegó el dato de que estaban separados hace un tiempo y no lo querían contar. Capaz blanquearon porque sabían que yo lo sabía”, lanzó Latorre, fiel a su estilo. Además, dijo tener el nombre de la supuesta tercera persona en discordia, pero eligió no revelarlo porque también estaría en pareja.

Aunque por ahora se trata solo de un rumor, las declaraciones de Latorre agregan tensión a una separación que, al menos públicamente, se había mostrado en términos amistosos.