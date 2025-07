¿Volvieron? Descubrieron a Nicki Nicole y a Trueno en un viaje secreto por Europa.

Los rumores de reconciliación entre Nicki Nicole y Trueno vuelven a tomar fuerza luego de que ambos artistas fueran vistos juntos durante una gira por Europa, en un viaje que, hasta ahora, se había mantenido en secreto. Según reveló el periodista español Roberto Antolín en Radio Mitre, la cantante habría acompañado de manera encubierta a su exnovio durante sus presentaciones en el Viejo Continente.

La pareja, que se separó en 2023 en medio de rumores de infidelidad, habría retomado el vínculo lejos de las cámaras y de la atención mediática. El dato fue filtrado por Antolín, quien reconoció que no conocía a Trueno, pero se sorprendió al ver una gran cantidad de argentinos en Valladolid, muchos de ellos con camisetas de Boca y de la Selección, acompañando al artista.

Trueno y Nicki Nicole.

“Me dijeron textual: Trueno está aquí con Nicki Nicole”

“Yo no sabía ni quién era Trueno, pero los argentinos me persiguen por el mundo. De repente se llenó Valladolid de gente con camiseta de Boca y Argentina”, contó Antolín. Al investigar quién era el artista, el periodista fue recibiendo información inesperada. “Me dicen textual: ‘Trueno está aquí y no está solo, vino con Nicki Nicole’. Yo tampoco sabía bien quién era ella. Y ahí me contaron que este dato es una bomba porque se habían separado hace dos años. Los vieron juntos en Europa”, aseguró.

Además, agregó: “Ella vino como acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía, o quizás se están dando una nueva oportunidad”.

¿Amigos o novios otra vez?

La relación entre los dos músicos había terminado públicamente en 2023, y aunque en su momento Nicki fue señalada por una supuesta infidelidad, nunca hubo confirmaciones oficiales sobre los motivos de la ruptura. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida sentimental.

Ahora, las imágenes y los testimonios que llegan desde España reabren la incógnita: ¿hay reconciliación o solo buena onda? Según las fuentes de Antolín, la presencia de Nicki no tendría que ver con compromisos profesionales, sino con el deseo de compartir tiempo con Trueno.

Por el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto. Pero la posibilidad de un regreso amoroso ya enciende las redes sociales y entusiasma a sus fans, que celebran la idea de volver a verlos juntos. ¿Habrá confirmación oficial en los próximos días?