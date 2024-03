Rusherking lanzó una nueva canción: ¿por qué dicen que se la dedicó a Emilia Mernes?

Ruskerking es un cantante argentino de 23 años, que nació en Santiago del Estero y que en los últimos cuatro años comenzó a ganar popularidad en el género urbano. Además, está dentro del grupo “Los del Espacio”, lo cual potenció en su carrera y el éxito de sus canciones.

Dentro de las plataformas digitales se puede evidenciar el éxito de Rusherking. En su perfil de Spotify tiene más de 10.2 millones de oyentes mensuales y en su cuenta de YouTube más de 2.3 millones de suscriptores y más de 1.047 millones de visualizaciones en todos sus videos.

El éxito de Rusherking en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

En esta oportunidad, Rusherking colaboró en una canción “Entre la playa, ella y yo” junto a Big Yamo, BM y Peipper, rápidamente se convirtió en un éxito, está en el puesto número 1 de tendencias en YouTube y en tan solo un día posee más de 197.000 reproducciones.

En Twitter se volvió viral el verso de Rusherking e interpretaron que era una indirecta para Emilia Mernes, ya que hace referencia a “No_Se_Ve.mp3″, una canción de ella, pero lo extraño de la conjetura es que el santiagueño es amigo de Emilia y de Duki.

La conjetura de los fans de Rusherking sobre que le dedicó una canción a Emilia Mernes Foto: Captura de Twitter

“Fumamos y detrás del humo no se ve, química en el acto estamos face to face… con El del Espacio se fugó, y ahora un secreto entre la playa”, dijo Rusher en la canción. Lo cierto es que otros fanáticos se tiraron a la teoría de que era una indirecta para Ángela Torres, ya que dijo: “Entre beso y beso, me dijo: ‘nadie se entera de que los amigos también se besan, así nos evitamos problemas y calladitos, estamos mejor’”. Teniendo en cuenta que Ángela y Rusher no confirmaron su relación.

La tierna foto entre Ángela Torres y Rusherking

Ángela Torres y Rusherking aseguran ser amigos, pero los fanáticos de ambos desconfían de esas declaraciones, ya que se muestran juntos todo el tiempo y también por la conexión que tuvieron en “Mitad”, la canción que lanzaron juntos.