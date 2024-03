La contundente prueba que confirmaría el romance entre Rusherking y Ángela Torres

Son jóvenes y talentosos. Pertenecen al mundo urbano de la música y tienen millones de seguidores en las redes sociales. Se trata de Rusherking y Ángela Torres a quienes se los vio más juntos que nunca.

Según se supo a través de sus redes, Rusherking y Ángela Torres viajaron a Estados Unidos para celebrar la Navidad junto a otros amigos y desde entonces los rumores de romance entre ellos no paran de crecer.

Cande Mazzone compartió una foto de Rusherking y Ángela Torres abrazados. (Foto: Instagram)

Ante los rumores del supuesto romance, los cantantes no se molestan en aclarar nada. Si bien no dudan en mostrar la buena onda que tienen no han blanqueado que tengan un vínculo que trascienda la amistad. Sin embargo, Rusherking y Ángela Torres se mostraron muy juntos paseando Disney World y otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles.

¿Rusherking y Ángela Torres están saliendo? La polémica foto que confirmaría el romance Foto: Instagram

Recientemente, hubo una nueva señal de alerta entre sus fans. El ex de la China Suárez nacido en Santiago del Estero apareció con un moretón en el cuello. Según publicaron desde Gossipeame, fue visto con un “chupón” en Los Ángeles, en fechas que coinciden con su estadía junto a la sobrina de Diego Torres.

Rusherking y la marca en su cuello. Foto: Instagram

Los indicios del amor entre Rusherking y Ángela Torres

Las versiones iniciaron cuando los cantantes compartieron un video en TikTok donde estaban probando una fruta. Allí se los vio muy cómplices. “Probando esta fruta que ni idea el nombre”, escribió Ángela. Luego, mientras cortaba la fruta, Thomas Tobar lanzó: “Dragon frutis” mientras de fondo se los escucha a sus amigos afirmando que “se habrían enamorado un poco”.

Luego, de ese episodio los músicos fueron vistos abrazados mientras paseaban por uno de los parques temáticos de Disney. En la imagen de espaldas se ve cómo Rusherking toma por la cintura a Ángela.