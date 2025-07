El desgarrador video de Gladys La Bomba Tucumana a un mes y medio de la muerte de su novio: “Tan destruida”

Gladys La Bomba Tucumana transita con profundo pesar el duelo por la muerte de su novio, Luciano Ojeda, quien falleció el mayo pasado a los 38 años tras batallar contra el cáncer.

La artista quiso contar a su comunidad cómo transita este duro momento, a la vez que pidió “tiempo” y “comprensión” a quienes esperan que se reincorpore a sus actividades habituales.

La artista aclaró que solo toma como obligación su empresa -el negocio de empanadas- porque mucha gente depende de ella. “Pero en realidad no tengo ganas de hacer nada", aseguró. Incluso contó que la llaman de la televisión para que participe: "Me llaman, me invitan. Yo digo ‘cómo se animan’, pero después pienso en que tengo más de 40 años de trayectoria, pero todo es muy reciente", resaltó.

“Él sabía que este era el final y yo no me quería dar cuenta”

La Bomba contó que uno de sus grandes apoyos es su hermano, quien la invita a hacer planes para despejarse. “Me deja que maneje para distraerme, pero empecé a llorar como una condenada. En los semáforos la gente se dio cuenta, empezaron a tocar velocidad, gritaban que me querían... Y tuve que frenar, así es mi vida hoy. Tengo que seguir adelante porque a mi amor no le gustaría que yo esté así, tan destruida”, aseguró.

“Le pongo la mejor de verdad, amigos, se los juro. Pero es tan difícil, es tan duro que ya no esté, que ya no pueda tocarlo más. Yo, como soy católica, estoy segura de que él está con Dios. Pero es muy difícil”, señaló.

También recordó que él había decidido terminar la relación cuando la enfermedad empezó a avanzar. “Lo acepté así con su enfermedad. Yo quise, ustedes saben, lo busqué para que él volviera conmigo porque me había dejado, porque él sabía que este era el final. Y yo no me quería dar cuenta", reconoce entre lágrimas.

“Yo dormía con esta persona y me amaba con esta persona profundamente. Si yo pudiera hacerles escuchar los audios que teníamos se mueren del amor, nos teníamos los dos hasta último momento”, agregó.

Por último, aclaró que hay videos promocionales viejos de su negocios y que muchos la critican porque piensan que son de ahora. “Igualmente pienso que toda la gente que es linda de corazón tendría que querer que yo vuelva a sonreír como sonreía”, deseó.

“Porque el amor por Luciano siempre estará acá. Para mí él no va a morir nunca, jamás va a morir nuestro amor, nunca”, cerró la querida artista.