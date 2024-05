Ángela Torres reveló si está en una relación abierta con Rusherking: “Me cuesta mucho...”

Ángela Torres es una cantante y actriz argentina que comenzó su carrera desde que era una niña, gracias a la influencia de su abuela, Lolita Torres, su tío, Diego Torres, y su madre, Gloria Carrá. Actualmente, disfruta de su juventud y demuestra su talento como solista y como actriz en obras de teatro.

A finales de 2023 comenzaron los rumores de que Ángela Torres estaba en relación el cantante argentino, Rusherking. Teniendo en cuenta que se empezaron a mostrar juntos todos los días, grabaron “Mitad”, una canción en conjunto, y compartían fotos y videos disfrutando momentos a solas. De todas maneras, ni Ángela ni Rusher lo habían confirmado hasta el momento.

En esta oportunidad, Ángela visitó “Rumis”, el programa de streaming de La Casa, y allí, habló de su actualidad amorosa. “No estoy en una relación abierta. No sé por qué salió en todos lados. Es algo que se arma con el otro, no es una decisión propia. Nunca me planto en una verdad absoluta sobre algo, porque es algo complejo, más en el amor”.

Finalmente, Ángela habló sobre su relación actual y reveló que no tuvieron una primera cita porque al principio fueron muy amigos con Rusherking. “Tomamos vinos”, dijo Ángela sobre su primera cita con el cantante, y agregó: “Es la primera vez que tengo un novio conocido y me cuesta mucho hablar del tema, no quiero hablar del tema”. Además, la cantante confesó que ella es muy “noviera” y que está contenta.

Ángela Torres habló sobre sus próximos proyectos musicales

A través de sus historias de Instagram, Ángela Torres habló con sus fans sobre su futuro en la música y confesó: “Estoy haciendo mi primer disco, muy feliz, pero falta para empezar a sacarlos”. “Por ahora, disfrutando del proceso”, agregó la cantante, mientras se encontraba en el estudio musical.