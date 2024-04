El picante comentario de Gloria Carrá sobre la relación de Ángela Torres y Rusherking

A fines del años pasado comenzaron los rumores. Corría la información de un nuevo romance entre dos jóvenes en ascenso de la escena musical local: Ángela Torres y Rusherking. Aparecieron fotos y videos en las redes sociales que los mostraron cercanos, pero no fue hasta febrero pasado que los artistas confirmaron su noviazgo.

Gloria Carrá, madre de la actriz y cantante, estuvo invitada en A la Barbarossa por Telefé y no pudo evitar referirse al tema. La actriz confesó que Ángela Torres y Rusherking aún no fueron a comer a su casa por lo que no tuvo la oportunidad de dialogar en profundidad con el nuevo novio de su hija mayor.

Angela Torres y su familia famosa. / Archivo

¿Qué tal Rusherking?”, le preguntó Pía Shaw a Gloria Carrá, presente a través de videollamada en el programa de Telefe. “La verdad es que estoy esperando a que vengan a casa a comer para conocerlo un poquito más”, respondió la actriz y cantante.

La China Suárez reaccionó al nuevo romance de Rusherking

La panelista acotó: “¡Me encanta esa pareja! Estamos todos como enamorados”. Gloria respondió: “Sí, sí. Ellos están divinos. Pero Ángela está trabajando. Está ensayando para hacer Rent y trabaja todos los días. Y él también tiene sus cosas. Está grabando un disco. Pero ya quedamos que van a venir un domingo a casa a merendar o a cenar, lo que sea. Lo quiero conocer más. Lo vi un par de veces”.

Gloria Carrá y su picante pregunta para Rusherking sobre Ángela Torres

Para cerrar, Carrá bromeó acerca de cómo será ese mano a mano con Rusherking: “Quiero preguntarle cuáles son sus intenciones”. Imaginando la reunión familiar, Lío Pecoraro comentó: “Ese día cocinás”. Gloria Carrá asintió y reveló el menú que le podría pedir su hija: “Por supuesto. Seguro Ángela me pide polenta”.

Fue en la mesa de Mirtha Legrand donde Ángela blanqueó el romance. “¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le pregunto la conductora a su invitada. Ángela, tímida, contestó: “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Qué pregunta, Mirtha”.