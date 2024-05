¿Juntos de nuevo? Luciano Castro y Flor Vigna se habrían reconciliado

Hay romances en Argentina que no pasan desapercibidos. Catherine Fulop con Osvaldo Sabatini o Lionel Messi con Antonella Roccuzzo son algunos ejemplos de los vínculos más seguidos. Sin embargo, existen otras relaciones que son fuertemente aclamadas por sus escándalos. Este es el caso de Luciano Castro y Flor Vigna.

Ambos artistas conformaron una historia de amor que empezó en su gimnasio. Tras y venidas en ese vínculo, la cantante decidió apostar todo y pedirle a Castro para formalizar con un camino cubierto de las frases más icónicas de ellos.

“Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, entabló la artista al momento de hacer pública su relación.

El video de Flor Vigna y Luciano Castro que causó revuelo. / Instagram

Sin embargo, pese a crear un relato de amor, la pareja se separó tras estar dos años juntos. Esto provocó disputas entre Flor Vigna y Sabrina Rojas, dado que la intérprete de “Puedo Solita” culó a la exesposa del actor de su ruptura.

“No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no de puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’. Me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas”, destacó Sabrina Rojas sobre las acusaciones realizadas por la exparticipante de Combate.

Fausto, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Captura de Instagram.

Con este contexto, las artistas lograron hacer las paces y todo había quedado en una simple ruptura. No obstante, una periodista reveló que habría un hilo más en esta historia: Flor Vigna y Luciano Castro estarían nuevamente juntos.

Qué se sabe de la segunda oportunidad entre Flor Vigna y Luciano Castro

Ahora bien, el status de la relación fue puesto en duda durante el programa de LAM. Allí, Fernando Iglesias estableció que Flor Vigna y Luciano Castro estarían nuevamente juntos pero en secreto.

“¿Querés que cuente la información que tengo yo? Que ellos seguirían juntos, pero en secreto”, reveló el periodista Iglesias, causando conmoción en el estudio.

Finalmente, la pareja estaría ocultando su relación para evitar cualquier problemática con Sabrina Rojas. . De esa forma, podrían mantener cordialidad en esta nueva oportunidad. “Lo hacen así porque dicen que Sabrina Rojas les hacía la vida imposible”, concluyó Fernando Iglesias.