Adiós a Flor Vigna y Sabrina Rojas: quién sería el nuevo amor de Luciano Castro

El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y rumores. En esta ocasión se ha generado un revuelo en torno al posible romance entre Luciano Castro y una actriz, argentina. Según lo informado en Socios del Espectáculo, parece que estos dos talentosos actores podrían estar reviviendo una aventura del pasado.

En el programa de El Trece, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, se lanzó la bomba de que Luciano Castro, separado recientemente de Flor Vigna, y Griselda Siciliani estarían teniendo encuentros apasionados. Paula Varela fue la encargada de dar la primicia.

Porqué Luciano Castro se separó de Flor Vigna. / Captura

“No se enojen, los amamos, son talentosos, brillantes, nos encanta que estén juntos… Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani”, reveló la panelista del programa.

Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar.

“Ellos ya tuvieron un romance en el pasado. De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño y mucho amor, con un gran recuerdo a Luciano. En ese momento Sabrina Rojas salió diciendo: ‘¿Qué necesidad hay de recordar que estuviste con mi marido?’. Pero Griselda no lo hizo de mala”, agregó Varela para darle contexto a esta historia.

El romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

“Cuestión que ellos no volvieron a tener nada, pero ahora que Luciano está separado se reencontraron. Y dijeron: ‘¿Nos vemos? Bueno, dale, vamos, venimos…' Andan en algo”, dijo Varela. Además, en el programa revivieron un fragmento de una entrevista que Susana Giménez le hizo a la actriz.

“Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez LC, se llamaba”, le planteó Susana en un sketch que hacía con Antonio Gasalla. A Griselda se la notó incómoda, pero respondió entre risas. “Es un chico que, para qué vamos a nombrar, está casado… Fue antes de Adrián Suar, éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios…”, contó en aquella oportunidad la actriz.