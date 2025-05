La insólita respuesta de Griselda Siciliani al pedido de casamiento de Luciano Castro: ¿se viene la boda?.

En medio del lanzamiento de Caer y Levantarse, la nueva obra teatral protagonizada por Luciano Castro, Griselda Siciliani brindó una entrevista a Desayuno Americano y dejó a todos boquiabiertos con una confesión inesperada.

Griselda Siciliani rompió el silencio y reveló el insólito motivo por el que no vive con Luciano Castro: “No estoy cómoda...”.

Durante la charla, la actriz reveló que, en el pasado, Castro le propuso casamiento, un dato hasta ahora desconocido que generó sorpresa tanto en el estudio como entre los espectadores. La revelación se dio en un tono distendido y entre risas, aunque no dejó de despertar la curiosidad sobre el vínculo que alguna vez los unió.

Así respondió Griselda Siciliani a la propuesta de casamiento de Luciano Castro

Durante la entrevista, el notero le recordó a Griselda Siciliani una declaración previa de Luciano Castro: “Él dijo en una entrevista que quiere vivir con vos pero que vos no, ¿no está en tus planes?”, a lo que la actriz respondió con total sinceridad: “No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir no me gusta, no quiero”.

Luego, explicó cómo manejan sus diferencias: “Pero bueno, nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de pasar por el altar, el movilero fue directo: “¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?“, y Griselda fue contundente: “No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces, sí”.

Finalmente, desde el piso le preguntaron si alguna vez le dijo que no, y ella concluyó con humor: “Le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.