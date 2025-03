Griselda Siciliani rompió el silencio y reveló el insólito motivo por el que no vive con Luciano Castro: “No estoy cómoda...”.

Luciano Castro, uno de los galanes más queridos de la televisión argentina, no duda en expresar sus sentimientos cuando se trata de hablar de su relación con Griselda Siciliani. A lo largo de su relación, ha demostrado su admiración y cariño por ella, destacando la conexión que comparten y la felicidad que siente al estar a su lado. La pareja ha sido muy reservada sobre ciertos aspectos de su vida privada, pero cuando se refieren a su vínculo, ambos han dejado en claro lo importante que es el uno para el otro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. (Imagen: Captura Instagram Luciano Castro)

En una entrevista con LAM, la actriz habló sobre su relación con su pareja y explicó las razones por las que prefiere no vivir junto a él, a un año de haber comenzado su romance. También comentó sobre la exposición en los medios y dejó una frase que algunos interpretaron como una indirecta en el contexto de la controversia con Sabrina Rojas.

Al ser consultada sobre su relación con Castro, la actriz comentó: “Estamos muy bien, felices y contentos”. No obstante, admitió que no conviven juntos y explicó las razones: “Soy anti convivencia. A mí no me gusta la convivencia”.

Sobre su relación con los medios, la diva contestó: “Yo quiero que no me pregunten nada. Es incómodo. Es más lindo hablar de trabajo”.

Luego, profundizó en su perspectiva: “Es más lindo porque uno se entusiasma hablando de lo que le gusta hacer. Y en cuanto a la vida privada, yo no estoy cómoda, pero mucha gente sí, y lo entiendo. Son habilidades”. Con estas declaraciones, la actriz dejó en claro su postura, marcando una diferencia con otras figuras como Sabrina Rojas, quien en varias ocasiones expresó públicamente su molestia hacia Castro.

Luciano Castro habló de su noviazgo con Griselda Siciliani

En una entrevista, el actor destacó la importancia de estar a la altura de su pareja: “Griselda es mi novia, mi compañera, y no le cargo tintas a ella. Me las pongo yo, justamente, para ser un novio a la altura, un novio buena onda, un novio que sume. No un lastre”. Estas palabras muestran el compromiso del actor con la relación, buscando siempre construir una dinámica positiva y equilibrada.

Luciano Castro habló de su romance con Griselda Siciliani.

Luciano también reflexionó sobre lo que significa este romance para él. “Somos gente grande. Nos amamos con unas ganas enormes. Compartimos cualquier boludez y está bueno”, confesó con total honestidad, dejando entrever la complicidad y la felicidad que siente al estar junto a Griselda.

La pareja ha logrado construir un vínculo sólido y lleno de pasión, algo que Castro no duda en mostrar cada vez que se le pregunta. “¿Puede ser que con ella encontraste el estado de disfrutar del presente y del momento?”, le consultó el cronista, a lo que el actor respondió con total sinceridad: “Griselda me enseñó a disfrutar de lo simple y a valorar cada instante”.