Desde Luciano Castro hasta Sabrina Rojas: qué googlearon los argentinos sobre Flor Vigna.

Flor Vigna es una las artistas más versátiles en Argentina. Desde su partipación en programas como “Combate” y “Showmatch: Bailando por un sueño”, la oriunda de Buenos Aires no ha parado de consagrar sus éxitos actorales y ahora, en la música.

No obstante, pese a sus logros en el rubro de entretenimiento, un acontecimiento logró captar la atención de los usuarios argentinos: su ruptura con el actor Luciano Castro. Esto se evidenció por Google Trends, una herramienta que permite analizar los términos de búsquedas más populares.

Ahora bien, durante los últimos meses ha habido un gran pico de búsquedas sobre ella. El primero ocurrió el 21 de marzo, cuando Flor Vigna sentenció que Sabrina Rojas habría sido el factor principal por el cual habría roto su relación con Luciano Castro.

“Si, tuvo un montón que ver (...) Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y al final terminó influenciando”, reveló la actriz a un cronista de Socios del Espectáculo.

Seguidamente, las búsquedas sobre la intérprete de “Puedo Solita” comenzaron a bajar. Sin embargo, volvieron a subir con fuerza el 28 de marzo, cuando Sabrina Rojas rompió el silencio y dio su postura sobre los dichos de Vigna.

“Si dice que me metí en su relación con Luciano que explique cómo, de qué manera, me causa intriga, estuve a punto de llamarla para preguntarle: ‘¿Qué pasó que me lo perdí?’”, destacó la exesposa de Luciano Castro mientras hacía una nota a LAM.

Tras los dichos de Rojas, las búsquedas bajaron. Sin embargo, subieron de forma abrupta el 31 de marzo, cuando la joven se presentó en el programa de Juana Viale y se quebró en llanto tras recordar su proceso de ruptura.

“Realmente sólo puedo hablar bien de mi expareja porque me enseñó de todo. Y a veces eso duele más ¿viste?” , confesó la cantante con sumo sentimiento.

Ahora, desde que se conoció la nueva relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, las búsquedas sobre Flor Vigna volvieron a subir y los temas relacionados dieron un giro de 360 grados de relacionar a la cantante con Sabrina Rojas a hacerlo ahora con Siciliani.

Respecto al interés por zona, hay una mayor cantidad de búsquedas sobre Flor Vigna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de ese parámetro le siguen Santa Fé, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Como destacan los resultados de Google Trends, Flor Vigna ha sido relacionada con su carrera musical y controversia. En este aspecto, se destaca el nombre de su canción “Puedo Solita” , Juana Viale, por el consejo que le brindó a la artista, las canciones “Combate” y “Llanto” y Luciano Pereyra.

Sabrina Rojas y Flor Vigna

Flor Vigna y Sabrina Rojas conformaron una disputa sin precedentes tras los dichos de la cantante que culpaban a la modelo de su ruptura con Castro.

Esto provocó que Rojas fuese contra ella, lo que hizo que Vigna la llamara por teléfono y tuvieran una charla para resolver sus diferencias. Actualmente, lograron resolver su conflicto.

“Estuvimos hablando mucho con Sabri, hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba, de saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra”, relató Flor en una historia en su perfil de Instagram.

Puedo solita

“Puedo solita” es una canción de Flor Vigna. La misma, inspirada en su historia con Luciano Castro, refleja el proceso de ruptura y separación de una pareja.

“Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida (...) El tiempo no es el que cura, soy yo la que elige. Curarme, crecer, aunque cueste perderte, mi amado”, recita la cantante en su “Puedo Solita”.

Juana Viale

Juana Viale es una actriz y presentadora argentina. La misma, es nieta de Mirtha Legrand y conforma el programa “Almorzando con Juana Viale”.

La presentadora entrevistó a Flor Vigna en uno de sus programas. Ahí, le advirtió que ya debía superar su ruptura.

“Basta (...) No, pero basta (...) Pero hay que poner un fin”, sentenció Juana Viale a la artista.

Foto flor vigna y luciano castro

Luciano Castro y Flor Vigna se separaron tras dos años de relación. Durante su vínculo, hubo dos fotos que fueron sumamente virales.

La primera tuvo que ver con la única foto que tiene el actor en sus redes sociales con la exparticipante de Combate. La misma es una de ellos dos abrazados en el atardecer.

La segunda se trata de una foto que fue criticada por diferentes usuarios por su contenido subido de tono.