La contundente respuesta de Luciano Castro al ser consultado por Flor Vigna: “Hay que ser un poquito...”

La relación entre Luciano Castro y Flor Vigna sigue en los grandes titulares. Tras la canción de superación de la cantante y las disputas con Sabrina Rojas, el actor parece no descansar del escándalo mediático.

Esta afirmación se pudo confirmar en una de sus últimas notas, donde brindó una tajante respuesta a los medios que buscaban tener más conocimiento sobre su ruptura con Flor Vigna.

Qué dijo Luciano Castro sobre su ruptura con Flor Vigna

El suceso ocurrió cuando el programa Socios del Espectáculo le hacía una nota por su obra “El Beso” presentada en la Avenida Corrientes. Durante la entrevista, el cronista le consultó sobre cómo se encontraba tras haber culminado su relación con Flor Vigna.

“Bien, queríamos saber un poquito cómo estás atravesando tu separación con Flor”, le consultó el periodista de Socios del Espectáculo, a lo que Castro respondió de forma tajante: “Eso es más personal, no tiene nada que ver con un estreno (...) Eso es para otro lugar”.

El video de Flor Vigna y Luciano Castro que causó revuelo. / Instagram

Seguidamente, pese a que sus compañeros remarcaban que se encontraba bien, el cronista siguió insistiendo para saber su respuesta. No obstante, el actor no lo permitió.

“Imaginate que con los colegas acá queremos saber, vos no hablaste sobre el tema…”, insistió el cronista, mientras que Luciano Castro respondió: “No, no voy a hablar sobre el tema porque no es el lugar”.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

Finalmente, cuando el periodista entabló que tanto Flor Vigna como Sabrina Rojas habían hablado sobre el tema, Luciano Castro pareció haber perdido la paciencia. En este sentido, dictaminó con molestia que ya era el final del tema.

“Bueno, pero viste que todas las mujeres hablaron y vos no”,encaró el comunicador, a lo que Castro determinó: “Ya está, no se puede hablar más, ya está”.

La postura de Luciano Castro sobre la prensa de farándula

Ahora bien, el actor también hizo una nota al programa Intrusos. En el mismo, hizo alusión a la falta de empatía que tenían algunos al momento de buscar información sobre temas personales, como pudo ser su ruptura amorosa.

“Las preguntas a través de la fama van por otro lado, quién te pregunta, cómo, el contexto en que te preguntan, si tiene sentido en el lugar que estés (...) Entonces también hay que ser un poquito empáticos y buena onda, pero bueno, es pedirle peras al olmo”, destacó Luciano Castro sobre cómo debería actuar la prensa sobre los temas personales de un artista.