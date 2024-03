La fuerte reflexión de Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro: “Muchas cosas no son como nos contaron”

Flor Vigna y Luciano Castro se separaron tras dos años y medio de un intenso y mediático romance. Desde entonces la actriz cantante y bailarina que se hizo conocida en Combate enfoca sus días en proyectos laborales. Por ejemplo, lanzó una nueva canción: “Valiente desde 0″. Ahora, reveló cómo hace para superar a su ex novio.

En un ida y vuelta con sus más de 5 millones y medio de seguidores en Instagram, Flor Vigna abrió una cajita de preguntas para evacuar inquietudes de sus fans. Una de las consultas fue: “¿Hay algo que te haga bien últimamente?”

Flor Vigna Foto: Instagram

La ex de Luciano Castro aprovechó la oportunidad para dejar en claro cuáles son sus refugios tras la ruptura. Sobre una imagen en blanco y negro dentro de un ascensor vestida con body blanco y boa en el cuello, la rubia respondió: “Me está gustando mucho leer sobre la energía femenina y su magnetismo”.

Flor Vigna se presentó en el Luna Park como telonera

Por último, Flor Vigna cerró enigmática: “Busquen. Muchas cosas no son como nos contaron”. Y dejó una puerta entreabierta para la curiosidad de sus seguidores.

Tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna se mostró empoderada

“Valiente desde 0″ es la última canción que lanzó Flor Vigna. En ella canta: “¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? Todos tenemos una herida que nos frustra”. La letra, catártica, dio mucho que hablar. Por eso la ex de Luciano Castro aclaró: “Escribí esta canción porque la necesitaba. Me sentía muy desmotivada, necesité parar y encontrarme. ¿Te pasó? Si estás entre injusticias, entre noticias feas, entre el adiós de quien amas (o la prueba que a cada uno nos toca pasar) espero que esta canción te acaricie y te haga sentir que siempre podes ser Valiente desde 0″.

Luego, Flor Vigna concluyó: “Te prometo que del otro lado (si te lo proponés) está la versión más pura y potencial de vos, ni te imaginas todo lo que podés lograr si ves esta crisis como oportunidad. Muchos me recomendaron frases, libros y películas”.