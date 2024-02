Flor Vigna reveló el verdadero motivo de su separación de Luciano Castro y apuntó contra Sabrina Rojas

Flor Vigna es una bailarina, actriz y cantante argentina que saltó a la fama cuando participó del reality Combate, en donde logró crear un grupo de fanáticos y pudo hacerse conocida. A partir de allí, hizo una carrera en los medios de comunicación.

En las últimas semanas, la famosa logró ser el centro de atención de las noticias, luego de su paso como jurado del Bailando, donde tuvo un enfrentamiento con Noelia Marzol, y tras el lanzamiento de su último tema “Picaflor”, el cual fue creado como una indirecta a su ex Nico Occhiato.

Pero no solo eso, sino que sorprendió a todos con el anuncio del fin de su relación con el actor Luciano Castro. La pareja siempre daba qué hablar, ya que subían contenido polémico en Instagram, y el actor tenía diferentes conflictos con su ex y madre de sus hijos Sabrina Rojas.

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro

Flor Vigna se sinceró y contó el motivo de su separación de Luciano Castro

La actriz y cantante está pasando por un doloroso momento luego de la ruptura de su relación de más de dos años. A pesar de estar separados, Flor tiene la esperanza de una reconciliación con el actor, a quien sigue queriendo.

En Socios del Espectáculo hablaron con la famosa y contaron qué le dijo sobre su separación. “Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer e hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no”, expresó Paula Varela, panelista del programa.

“Siempre que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, para mediar o armonizar, salió herida. No se estarían llevando de la mejor manera”, agregó la periodista.

Luego Paula Varela le recordó a Flor sobre la relación que tenía con la ex del actor: “‘pero ustedes comían juntos’. Ella me dijo que lo intentaron en un momento, pero no funcionó. Claramente se alejó porque cree que Luciano todavía tiene que resolver muchas cosas con Sabrina, y hasta que eso no suceda, ella no podrá estar bien con él”.

Además, la periodista resaltó que Flor Vigna le comentó que “sigue enamorada de Luciano”.