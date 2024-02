Sabrina Rojas habló acerca de una posible reconciliación con Luciano Castro tras su separación de Flor Vigna

Después de que Marcela Tauro abriera la posibilidad de una reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en Intrusos (América TV), la actriz y modelo argentina decidió compartir su testimonio sobre el tema.

La pareja, que estuvo junta durante doce años y tiene dos hijos en común, se separó en 2021. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas: Sabrina con el Tucu López y Luciano con Flor Vigna. Sin embargo, recientemente ambos volvieron a la soltería, generando especulaciones sobre una posible reconciliación.

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron hace 3 años.

Qué dijo Sabrina Rojas cuando le preguntaron sobre una reconciliación con Luciano Castro

Cuando Pablo Layus intentó indagar sobre la posibilidad de un regreso entre Sabrina y Luciano, ella fue contundente en su respuesta. “No, ya ahí... nada tengo para decir”, se atajó. Sin embargo, posteriormente, decidió profundizar en el tema.

Frente a la insistencia de Layus sobre la opción de la reconciliación, Sabrina reafirmó su postura. “Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada”, expresó. Además, reveló que aún está elaborando su duelo por su relación con el Tucu López y que le encantaría explorar otras posibilidades en el futuro.

Sabrina Rojas contó cómo se enteró de la ruptura de Luciano Castro y Flor Vigna

Sabrina también compartió cómo se enteró de la separación de Luciano y Flor. Según ella, fue a través de sus hijos, quienes fueron informados por el propio Luciano. “Me enteré antes por los nenes porque Lu les había contado”, reveló. Destacó la importancia de anticiparse a las conversaciones difíciles para proteger a sus hijos en la medida de lo posible.

En resumen, Sabrina Rojas fue clara al desmentir los rumores de reconciliación con Luciano Castro y dejó en claro que está enfocada en su propio proceso personal después de su separación con el Tucu López.