Flor Vigna dio detalles de la primera cita fallida con Luciano Castro: “Me quedé a mitad de camino”

Flor Vigna es una personalidad de la televisión, tiene 29 años y casi 10 años dentro de la farándula argentina. A lo largo de su carrera pudo demostrar su talento en varios ámbitos artísticos, primero, su destreza física, sus dotes como bailarina, actriz y modelo, y actualmente, su trabajo como cantante urbana.

Es una personalidad muy exitosa que supo triunfar en los realities y programas televisivos que participó. En cuanto a su música, poco a poco está creciendo y tiene el apoyo de toda su comunidad en redes sociales, ella posee 5.6 millones de seguidores en Instagram, más de 21 millones de visualizaciones en YouTube y más de 947.000 oyentes mensuales en Spotify.

Flor Vigna se convirtió en una artista muy exitosa.

En esta oportunidad, tuvo una entrevista con Infobae y el Pollo Álvarez y dio detalles de lo que fue su primera cita con su actual pareja Luciano Castro. Flor comenzó hablando de lo que fue volver a tener una cita y explicó: “Pedí un delivery de merienda porque me gustaba, pero era un chabón muy grandote, mira si lo invito a la noche y me rapta”.

Flor Vigna habló de su primera y accidentada cita con Luciano Castro. Foto: Instagram

Además, dio detalles de su situación íntima y dijo: “Yo me separé y estuve cinco meses virga, no me animaba y de repente Luciano Castro”. Flor comentó que la previa de la cita fue un poco accidentada y explicó: “Cuando llegó el delivery, digo muchas gracias y se me cierra la puerta de mi casa por el viento, me quedé afuera, no podía entrar y la llave quedó adentro”.

Flor Vigna contó sobre sus primeros meses de soltera.

Flor comentó que fue a la casa de su papá, la cual queda cerca y volvió rápido, pero cuando llegó se dio cuenta de que solo faltaban cinco minutos para qué llegué Castro, y dijo: “Yo estaba media chivada de haber corrido diez cuadras. Me pegué un baño, me tiré perfume, llegué a hacerme un delineado, pero no a hacerme todo. Me quedé a mitad de camino, pero le gustó”.

Flor Vigna contó lo primero que le dijo Luciano Castro cuando la vio.

Flor Vigna contó que Luciano Castro fue de frente en la primera cita

Por último, comentó que cuando llegó Luciano le destacó lo linda que estaba y que lo notó más nervioso que ella. Flor ese día lo agendó como “estribillo” y explicó: “él fue directamente al estribillo, me dijo que le interesaba de verdad. Que él me diga de una lo importante que yo le parecía, me pareció hermoso”.