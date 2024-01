Tras la pelea con Noelia Marzol, Flor Vigna rompió en llanto: “Le pedí perdón”

Flor Vigna es una bailarina y cantante de 29 años, que se convirtió en una celebridad tras su paso por los realities, primero, “Combate” y más tarde, “El Bailando”. Desde entonces, comenzó a trabajar como actriz en noveles, obras de teatro y en 2021 quiso dedicarse 100% a la música y se lanzó como cantante.

Todo comenzó con el lanzamiento de “Picaflor”, la nueva canción de Vigna junto a El Villano y Gusty DJ. La cantante se encontraba como jurado en El Bailando y le tocó juzgar al equipo que abandonó hace unas semanas, Damasia Ochoa, Jonathan Lazarte, y a Noelia Marzol, la bailarina que la reemplazó. Vigna comprometió a Noelia y le dijo: “nosotras compartimos un picaflor”.

Noelia no entendió de quién hablaba Flor y quedó muy enojada, teniendo en cuenta que ese día estaban su marido y sus hijos. La pelea entre las bailarinas continúo en los pasillos del canal, y más tarde, ambas demostraron su descontento en varios programas de televisión.

Lo cierto es que a partir de estos dichos, Flor Vigna quedó mal parada, ya que atacó a Noelia sin sentido y luego no fundamentó. Como consecuencia, usuarios de diferentes redes sociales la atacaron y Flor se grabó arrepentida y rompió en llanto vía historias de Instagram.

Flor Vigna se mostró arrepentida de sus dichos contra Noelia Marzol.

Vigna explicó: “Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y promete aprender de todo esto”. Luego, aclaró que le pidió perdón a Marzol y dijo: “ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó”.

Y por último, concluyó con una reflexión: “Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”.

Las palabras de Flor Vigna para Noelia Marzol y su equipo en la semifinal del Bailando

Además, Flor aclaró que no quiere que lo que sucedió arruine la participación de Noelia y sus excompañeros, Jonathan y Damasia en la semifinal del Bailando. Luego le dedicó unas palabras a ellos dos y escribió: “Te mereces lo mejor. Te sacrificaste mucho por este sueño. Brilla fuerte hoy” y “Gracias por ser tan generoso y enseñarme tanto. Tu arte no para de crecer”.