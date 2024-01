El picante cara a cara entre Noelia Marzol y Flor Vigna: “Te juro que no te conviene...”

Una nueva enemistad surgió en plena pista del Bailando por un sueño, y en esta oportunidad sería entre Noelia Marzol y Flor Vigna. La bailarina se encuentra furiosa con la cantante de “Picaflor”, luego de que le hiciera pasar un incómodo momento en vivo y frente a su marido e hijos, Donatello y Alfonsina.

Vigna arrojó que supuestamente compartirían dos hombres en común, es decir, las dos habrían salido con las mismas dos personas, que al parecer se trataría de personalidades del medio.

Flor Vigna le hizo pasar un incómodo momento a Noelia Marzol.

Lejos de quedar en algo del momento, durante una entrevista con LAM en la que Noelia se encontraba expresando su malestar por aquel momento, Flor apareció y dio el pie para la segunda parte de este picante y tenso cruce.

¿Qué se dijeron?

En pleno móvil de LAM, Noelia Marzol comenzó diciendo: “No tenemos problema en decirnos lo que cada una piensa de la situación. Yo, por ahí, le digo a Flor ‘no estuvo bueno lo que dijiste porque estaba mi familia’. Y ella se la banca porque tiene personalidad y escucha aunque no le guste lo que esté diciendo. Seguramente, Flor tendrá algo para decir…”.

El picante cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol. Foto: Gentileza LAM

En respuesta, Flor Vigna dijo: “Y me lo guardo, no lo digo en cámara”. Acto seguido, la bailarina redobló la apuesta y desafió a aquella a decir los nombres de los hombres en cuestión, a lo que respondió: “No, no se puede decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila. No vamos a pelear”.

El hecho no se quedó ahí. Aún más picante, la cantante de “Picaflor” decidió sacar los trapitos al sol: “Yo ya le pedí perdón. Me gustaría que vos (dirigiéndose a Noelia) me pidas perdón por cosas del pasado, que nunca pasó”. La bailarina respondió: “No tengo idea de lo que hablás. Pero decilo porque no está bueno que dejes entrever que sucedió algo”.

“No lo voy a decir, no te voy a hacer quedar mal. Y la terminamos acá. Por ahí vos no sabés que yo sé lo que sé. Es raro decirlo porque fue un no código de hace un tiempo y ya fue. Te juro que no te conviene que lo diga”, aseguró Flor.

“No me parece lo que estás haciendo. Me parece de mal gusto. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento que lo tenías que plantear? Y venís después de un montón de años a plantearlo para dar vuelta una situación en la cual vos metiste la pata en el barro y vos saliste a hablar de algo que yo no tenía nada que ver”, respondió furiosa Noelia.

Finalmente, Vigna le deseó lo mejor a su colega, quien concluyó picante: “Chicos, de verdad, yo siento que es psiquiátrico esto. Estoy tiesa. Con Flor no compartí cosas íntimas ni trabajos. Tiró la pelota y se fue. Le sirve para la próxima canción, capaz me la dedica a mí. ¡Sería un hitazo, Flor!”.